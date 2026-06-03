Pescadores comerciales tendrán más tiempo para ponerse al día con sus licencias

El responsable de la oficina de pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en Ayolas, ingeniero Mario Martínez, explicó que muchas familias dedicadas a la pesca comercial atraviesan una difícil situación económica debido a la escasez de peces en el río Paraná. Esta realidad impidió que numerosos pescadores pudieran pagar el canon de G. 223.000 correspondiente al carnet que los habilita para ejercer la actividad y les permite acceder al subsidio de veda otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

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Inicialmente, el plazo para regularizar la situación vencía el pasado 31 de mayo. Hasta esa fecha, cerca del 70% de los aproximadamente 1.323 pescadores registrados en el Mades había cumplido con el trámite. Ante este escenario, la institución resolvió extender el periodo de pago hasta el 15 de junio.

“Es de público conocimiento la delicada situación que atraviesan los pescadores a raíz de la falta de circulante de dinero en Ayolas y en el resto del país. Por ello, se tomó la decisión de extender el plazo para el pago de la licencia”, señaló el funcionario.

Por su parte, el dirigente del sector pesquero Rolando Ferreira manifestó que los trabajadores continúan enfrentando una compleja situación debido a la escasez de peces. Indicó que la crisis está relacionada con la prolongada bajante del río Paraná y la presencia de algas, especialmente en el brazo Aña Cuá, ubicado aguas abajo del vertedero del mismo nombre, y que forma parte de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

Ferreira agregó que, aunque el nuevo plazo vence el 15 de junio, no se descarta la posibilidad de una nueva prórroga que permita a más pescadores regularizar su situación.

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