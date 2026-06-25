El país de prosperidad, del que habla Santiago Peña, no se siente en el bolsillo de la gente, afirma concejal

Galeano manifestó que cuando escucha a Santiago Peña describir al Paraguay, parece que habla de un país de maravillas, de prosperidad y de oportunidades para todos. Sin embargo, sostuvo que esa no es la realidad que perciben los ciudadanos.

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“Basta salir a la calle, conversar con la gente en los barrios, las compañías, con los trabajadores, comerciantes y jóvenes para encontrarse con una realidad completamente diferente a la que describe el presidente de la República en sus discursos y propagandas”, expresó.

El concejal departamental indicó que el supuesto escenario de prosperidad del que habla el Gobierno no se siente en el bolsillo de la gente. Agregó que actualmente no existe suficiente circulante, los pequeños comercios venden menos y cada vez resulta más difícil sostener el costo de vida de las familias paraguayas.

Asimismo, señaló que el constante aumento de los productos de la canasta familiar contradice el discurso oficial. “La carne, que históricamente fue símbolo de la mesa paraguaya, hoy se ha convertido en un artículo de lujo para miles de hogares. Entonces, ¿dónde está ese país que el presidente pinta?”, cuestionó.

Sistema de salud

Al mismo tiempo, el edil señaló que el sistema de salud pública atraviesa desde hace tiempo una situación de extrema preocupación y que actualmente las dificultades son aún mayores. Indicó que muchas personas deben recurrir a polladas, colaboraciones y rifas para costear tratamientos médicos.

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Añadió que, además de acudir a hospitales donde muchas veces faltan médicos, los pacientes suelen salir con recetas que no pueden ser cubiertas por el sistema debido a la falta de medicamentos. “Si se tienen recursos, se acude a una farmacia privada para comprar; de lo contrario, el ciudadano tiene que mendigar para conseguir ese remedio”, manifestó.

Informe ante la ANR

Galeano también cuestionó que el presidente de la República, Santiago Peña, haya priorizado a la Asociación Nacional Republicana (ANR) para presentar su informe de gestión de gobierno.

Según expresó, esta situación representa una degradación de la democracia y del sistema republicano. Consideró que corresponde presentar primero el informe ante el Congreso Nacional, tal como establece la Constitución Nacional, y posteriormente acudir a la Junta de Gobierno, seccionales coloradas o cualquier otro ámbito partidario.

“No se puede degradar la institucionalidad del Parlamento Nacional, que es un poder del Estado, y subsumirla bajo los intereses del Partido Colorado, que es su partido de gobierno. Este tipo de situaciones demuestra el debilitamiento de nuestra democracia, y con estas actitudes desde el propio Gobierno se debilita aún más en lugar de fortalecerse”, concluyó.

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