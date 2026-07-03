Crecida del río Paraná y lluvias paralizan olería y afectan la actividad turística en Ayolas

Mariano Acuña, padre de familia, manifestó que se vio obligado a tomarse unas “vacaciones” por tiempo indefinido debido a que su olería fue afectada por el desborde del río Paraná. A esta situación se sumaron las intensas lluvias registradas entre el miércoles y el jueves.

La rapidez con que ocurrieron los hechos impidió que pudiera rescatar parte de los ladrillos en proceso de elaboración, así como el adobe utilizado para su fabricación.

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Acuña agregó que la olería atraviesa desde hace tiempo una delicada situación como consecuencia de la crisis económica que afecta al país.

Indicó que la actividad apenas le permite obtener ingresos para cubrir las necesidades diarias y que, tras las pérdidas ocasionadas por la crecida y las precipitaciones, quedó sin ningún ingreso económico, por lo que solicita el apoyo de las autoridades del departamento de Misiones y del distrito de Ayolas.

“La gente piensa que por tener una olería ya se tiene mucha plata, pero la realidad es totalmente diferente, porque muchas veces se pasan varios días sin poder vender el producto por la falta de circulante de dinero en la ciudad, a raíz de la crisis económica”, expresó.

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Zonas ribereñas

De mantenerse la crecida del río Paraná, las zonas bajas de los barrios San Antonio, San José Mí, San Rafael y María Auxiliadora serían las primeras afectadas. Asimismo, podrían perderse plantaciones de maíz, mandioca y zapallo cultivadas por pescadores en distintas islas ubicadas aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

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Playa de Corateí, afectada

La crecida del río Paraná también afecta la playa de la compañía Corateí, ubicada a unos 12 kilómetros del casco urbano de Ayolas. El avance de las aguas cubrió por completo la playa y gran parte de la orilla quedó tapada por algas.

El trabajador del sector turístico Gerónimo Oribe indicó que el río experimentó un importante crecimiento en pocos días y que no se descarta que el nivel continúe aumentando. “En este momento no hay playa porque está bajo agua y muy sucia por las algas”, manifestó.

La playa de Corateí constituye uno de los principales atractivos turísticos naturales del distrito y recibe durante todo el año a visitantes nacionales e internacionales atraídos por la tranquilidad del lugar y la posibilidad de practicar la pesca.

La actividad turística dinamiza la economía local al beneficiar a trabajadores del sector hotelero, gastronómico, guías de pesca, almaceneros y vendedores de yuyos, entre otros.

“La ausencia de turistas se siente bastante, y con una inundación la situación se vuelve mucho más difícil”, lamentó Oribe.

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