Advierten que El Niño provocaría lluvias intensas y crecidas de ríos en el departamento de Misiones

La responsable del área de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Misiones, licenciada Antonia Amarilla, señaló que las predicciones meteorológicas existentes en la actualidad con relación a la presencia de El Niño no son alentadoras. Indicó que se prevén precipitaciones de gran envergadura y que, entre octubre y diciembre, los registros podrían oscilar entre 400 y 500 milímetros mensuales. Esta situación afectaría a las zonas ribereñas, áreas urbanas y cultivos, entre otros sectores.

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“La presencia del fenómeno será gradual, sobre todo a finales del invierno, y se extenderá hasta inicios del verano del 2027. Los puntos críticos serían entre octubre, noviembre y diciembre”, dijo.

En el marco de esta situación, desde el Gobierno Departamental se trabaja para que todos los distritos conformen sus respectivos Centros de Operaciones de Emergencia (COE). Con ello se busca fortalecer el trabajo con cada comunidad, teniendo en cuenta que cada distrito conoce su realidad y presenta necesidades diferentes.

La función del COE es reunir a todas las instituciones que puedan brindar apoyo preventivo, así como coordinar acciones en casos de emergencia. Los municipios deben avanzar en la elaboración de un plan de contingencia que permita dar una respuesta rápida a los afectados y evitar esperar a que se registren situaciones de emergencia para solicitar asistencia.

Afectación

Las ciudades de Ayolas, Yabebyry y Villa Florida, además de las lluvias, también se verán afectadas directamente por las crecidas de los ríos Paraná y Tebicuary. Las precipitaciones constantes también afectarán, de una manera u otra, a los distritos restantes de Misiones. Los municipios deben trabajar en la limpieza de los canales de desagüe, el mantenimiento de caminos, prever asistencia alimentaria y sanitaria, además de brindar apoyo a los productores.

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“Los municipios deben elaborar sus respectivos planes de gestión de riesgos para hacer frente a las crisis que se irán presentando. Crear un mapa de riesgo de cada zona que permita conocer su realidad y, en base a eso, elaborar un plan departamental para gerenciar los recursos a través de instituciones a nivel nacional”, señaló Amarilla.