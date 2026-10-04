Interior
04 de octubre de 2026 a la - 13:08

Elecciones Municipales: vea cómo las lluvias afectaron los caminos y las votaciones en Concepción

Desde la madrugada de este domingo se registran lluvias en el departamento de Concepción. Se estima que esto podría incidir en la partición en las elecciones municipales
Vehículos empantanados en los caminos rurales del departamento Concepción, tras las lluvias del fin de semana.Aldo Rojas

CONCEPCIÓN. Desde la madrugada de este domingo se registran lluvias en este departamento. Vea cómo afecta esta situación en la partición de las Elecciones Municipales en algunos locales de esta parte del país.

Por Aldo Rojas
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Las lluvias registradas desde la madrugada de este domingo en Concepción afectan principalmente a los caminos no pavimentados. De acuerdo con los reportes de varios distritos del primer departamento, algunos vehículos ya quedaron empantanados.

En varias localidades, el mal estado de los caminos podría ocasionar menor participación del electorado que lo previsto.

Precisamente, al menos en las primeras horas de esta mañana, en la capital departamental hubo pocas personas en los locales de votación. Además de las lluvias, también la temperatura ha bajado con relación a los últimos días.

Poca participación en el Instituto Salesiano San José en la primera hora de votación
Poca participación en el Instituto Salesiano San José en la primera hora de votación

¿Cuántos electores se tienen en Concepción?

Según los datos oficiales, en el primer departamento están habilitados 46 locales de votación y 164.456 electores.

Elecciones Municipales

Son 497 mesas receptoras de votos y las habilitadas en los 14 distritos. En algunos locales, como el Instituto Salesiano San José, se registró poca participación más temprano.

No obstante, esperan que las cifras reputen con el correr de las horas.