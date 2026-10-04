Elecciones Municipales: vea cómo las lluvias afectaron los caminos y las votaciones en Concepción

Las lluvias registradas desde la madrugada de este domingo en Concepción afectan principalmente a los caminos no pavimentados. De acuerdo con los reportes de varios distritos del primer departamento, algunos vehículos ya quedaron empantanados.

En varias localidades, el mal estado de los caminos podría ocasionar menor participación del electorado que lo previsto.

Precisamente, al menos en las primeras horas de esta mañana, en la capital departamental hubo pocas personas en los locales de votación. Además de las lluvias, también la temperatura ha bajado con relación a los últimos días.

¿Cuántos electores se tienen en Concepción?

Según los datos oficiales, en el primer departamento están habilitados 46 locales de votación y 164.456 electores.

Son 497 mesas receptoras de votos y las habilitadas en los 14 distritos. En algunos locales, como el Instituto Salesiano San José, se registró poca participación más temprano.

No obstante, esperan que las cifras reputen con el correr de las horas.