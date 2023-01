Estas fueron las últimas palabras de los rugbiers antes de darse la sentencia

A días de conocerse la sentencia por el asesinato de Fernando Báez Sosa, una de las integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº de Dolores otorgó el micrófono a los acusados para que dijeran lo que quieran o si no quería hablar, igual se respetaba. Pidió que los que deseaban hablar se pongan de pie.

El primero en tomar la palabra fue Lucas Pertossi. Dijo: “Yo ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Estoy muy mal desde lo que pasó ese día hasta el día de hoy”.

Agregó: “Muy triste y a todas las personas que afecte les quiere pedir sinceramente mil disculpas. No tuve la intención de matar a nadie, ni participar de ningún asesinato”.

A su turno, Blas Cinalli expresó: “Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con todo lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Y es muy triste en realidad. No hubo ningún plan ni nada de lo que se dice”, sostuvo.

En el momento de Matías Benicelli este manifestó: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, nunca quise que esto pasará. Nunca tuve ningún plan y ninguna intención de matar a nadie”.

Dijo también: “Todos los días lo pienso, todos los días estoy arrepentido de lo que pasó. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede”.

También tomó la palabra Ciro Pertossi: “Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor... pedirles perdón a la familia, por haber estado en el lugar, haber estado en una pelea, donde falleció un chico de nuestra edad, es muy feo”.

Señaló incluso: “Nunca voy a querer matar a nadie. Es algo que a mi me afecta mucho. Es muy feo de lo que nos acusan también”.

Ayrton Viollaz decidió hablar y enfatizó: “Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo, que Dios los bendiga”.

Llegó el momento de Máximo Thomsen que en medio de sus palabras se quebró y habló llorando: “Primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que podría pasar algo así”.

“Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad, y jamás tuvimos intención de algo así”. Lo dijo sollozando. Sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda de otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan”.

Enzo Comelli: “Yo sinceramente pido mil disculpas a la familia de Fernando, también a mi familia y a todos los que fueron lamentablemente afectados por este hecho aberrante. Fernando, al igual que nosotros tenía toda una vida por delante”, recalcó.

“Quiero pedir disculpas a todas las personas que dieron testimonio y que pasaron este calvario. Agradezco esta posibilidad de hablar, y que tengan un muy buen día”.

Llegó la oportunidad del último, Luciano Pertossi: “Primero quiero pedir disculpas a toda la familia Báez Sosa. Decirles que nunca quise ni quería participar de una pelea donde le fallé a una persona. Y siento que lo que ustedes digan o decidan será lo correcto y le pido a Dios que sea algo bueno para todos.

Mientras uno por uno iba hablando, el resto mostraba signos de aflicción. Algunos tristes, otros miraban el piso y algunos tenían la mirada perdida a lo lejos.

La Fiscalía solicita la pena máxima de cadena perpetúa tras la muerte que se produjo el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, a la salida de un local nocturno en la provincia de Buenos Aires.