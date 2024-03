Gobierno de Milei no renovará contratos de 15.000 funcionarios que fenecen en marzo

Javier Milei afirmó ayer que el Gobierno iba a avanzar en la baja de 70.000 contratos de empleados públicos. Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a aclarar que son 15.000 los contratos que se vencen el próximo 31 de marzo y no serán renovados.

El vocero también adelantó que el resto de los contratos serán renovados por seis meses y finalizado ese plazo van a realizar una nueva auditoría.

“Hubo bastante confusión: el universo de contratos analizados es algo más de 70.000. Todavía no está el número finito, finito, eso impactará en las liquidaciones de abril. Del universo analizado hay 15.000 que se van a proceder a las bajas al 31 de marzo. Al resto, vamos a renovarlo por seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno”, puntualizó en conferencia de prensa al ser consultado por los dichos de Milei.

Adorni también aclaró que en la baja de estos 15.000 contratos no están contemplados los empleados de PAMI ni de empresas públicas.

El portavoz consideró que “son temas sensibles porque detrás de eso hay lugares de trabajo e ingreso de personas”, y señaló que “el trabajo de auditoría es muy quirúrgico y los tiempos son más lentos que lo que a uno le hubiera gustado”.

“El objetivo es llegar a lo que corresponda. Si son 70.000, que sean 70.000, si nos quedamos en 15.000, que sean 15.000. Es extremadamente quirúrgico el trabajo para no cometer errores y que nadie pierda su trabajo que no lo merezca”, siguió Adorni.

El vocero también destacó que el Gobierno no quiere “hacer daño, todo lo contrario, que se pueda depurar la planta pública y que la gente no pague salarios que no correspondan”.

Fue el presidente Javier Milei quien encendió la polémica al señalar este martes que serían 70.000 los contratos que daría de baja el Estado. Lo afirmó durante su participación en la primera jornada del Foro Económico de las Américas que se realiza la Ciudad de Buenos Aires. “Hemos echado 50.000 empleados públicos. No solo eso, se dieron de baja contratos. Van a caer 70.000 contratos más”, lanzó el jefe del Estado.

Milei ya había dicho en varias oportunidades que su gestión había despedido a 50.000 trabajadores, pero funcionarios del Ejecutivo confirmaron que en diciembre se dejaron caer nada más que entre 5.000 y 7.000 trabajadores contratados durante 2023 y, según los gremios, fueron aún menos. Las palabras de Milei anunciando los miles de despidos tuvieron, como era de esperar, fuerte repercusión y una de las primeras fue de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció un paro general y hasta deslizó la posibilidad de tomar ministerios. El vocero presidencial también hizo referencia a la dura respuesta sindical y a la posible medida de fuerza. “Hay un consenso bastante generalizado de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina que vivimos y el tamaño del estado que la gente votó en las urnas.

Elogio a la convertibilidad y presión a los diputados por la nueva Ley Ómnibus

En el inicio de su habitual conferencia de prensa, antes de dar cuenta de los despidos y del plan de depuración a las cooperativas, que incluye la suspensión de la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, Adorni hizo referencia a que este miércoles se cumplen 33 años de la promulgación de la ley de convertibilidad y lo utilizó para meterle presión a los diputados antes del tratamiento de la nueva Ley Ómnibus.

“Hoy hace 33 años se promulgaba la Ley de Convertibilidad que unió a gran parte del arco opositor y que permitió salir del esquema inflacionario y que permitió muchos años de crecimiento, y la verdad es que hoy sin ese apoyo estamos logrando cosas fantásticas”, sostuvo el vocero.

En esa misma línea, agregó: “Es un buen recuerdo el cambio que significó y el apoyo porque imagínense si tenemos grandes resultados o qué podría pasar si la oposición entiende el momento que está transitando la Argentina”.

