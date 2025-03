Ley anti ONG degradó a Paraguay en su calidad de democracia, según informe de la Unidad de Inteligencia de Economist

Paraguay fue degradado a “régimen híbrido” después de haber ingresado brevemente en la clasificación de “democracia defectuosa” en 2023, de acuerdo a un informe sobre calidad de la democracia global, publicado por la Unidad de Inteligencia de Economist.

La degradación de la calificación a nuestro país es el resultado de la nueva ley que restringe la libertad de acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG), según dicta el informe de la UIE.

“Dos países que subieron de la clasificación de ‘régimen híbrido’ al final de la categoría de ‘democracias defectuosas’ en 2023, Papúa Nueva Guinea y Paraguay, volvieron a bajar en 2024″, detalla el informe.

Agregan que el deterioro de la calidad de la democracia en la región es el resultado de desafíos sociales y políticos tanto antiguos como nuevos, considerando que la calidad de la democracia en América Latina y el Caribe disminuyó por noveno año consecutivo en 2024.

“La distribución del ingreso en la región es la más desigual del mundo, y el crecimiento económico anémico de los últimos años ha provocado frustración pública con el establishment político y ha alimentado la polarización política”, señala el documento.

¿Qué es el índice de democracia de la UIE?

El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit ofrece una instantánea del estado de la democracia en 165 estados independientes y dos territorios. The Economist Intelligence Unit (EIU) es una organización que ofrece servicios de previsión y asesoramiento para ayudar a empresarios, financieros y funcionarios gubernamentales y que pertenece al Grupo The Economist, que es en un 50% propiedad de Pearson PLC a través de The Financial Times Limited. La mayor parte de las acciones restantes están en manos de accionistas individuales, como los Cadbury, Rothschild, Schroder, Agnelli.



Esto abarca casi toda la población del mundo y la gran mayoría de los estados del mundo, en el que se excluyen los microestados.

El Índice de Democracia, que se califica en una escala de 0 a 10, se basa en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.

Con base en sus puntuaciones en una serie de indicadores dentro de estas categorías, cada país se clasifica en uno de cuatro tipos de régimen: “democracia plena”, “democracia defectuosa”, “régimen híbrido” o “régimen autoritario”.



Calificación de Paraguay según UIE

En esa calificación, Paraguay obtuvo 5.92 de Puntuación general, 75 de Rango, -1 de Rango respecto al año anterior, 8.33 en Proceso electoral y pluralismo, 5.36 en Funcionamiento del gobierno, 6.67 en Participación política, 1.88 en Cultura política y 7.35 en Libertades civiles.

El informe agrega que uno de los acontecimientos más preocupantes en Latinoamérica es el aumento del apoyo popular a los gobiernos autoritarios a pesar de su desprecio por las normas e instituciones democráticas.

El apoyo a políticos como Nayib Bukele en El Salvador, que ganó la reelección por una abrumadora mayoría en 2024, muestra que los votantes están dispuestos a cambiar los estándares democráticos por la seguridad.

La cultura política tradicionalmente débil de la región, la categoría del índice en la que tiene la peor puntuación de todas las regiones (3,91), sugiere que la experiencia de El Salvador podría repetirse en otros países cuyo funcionamiento del gobierno ha ido en marcado declive en los últimos años.