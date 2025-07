Peña reclama al Mercosur pocos avances en integración

El mandatario paraguayo recordó durante el espacio de deliberaciones de los presidentes de los Estados miembros del Mercosur que pese a que se desarrollan las reuniones semestral desde hace 34 años el bloque sudamercano “parecería ser que no avanza, pero quiero dar una voz de esperanza”.

Ante el plenario de presidentes insistió que “la integración física es un gran desafío, estamos bien en papeles, pero no en concreción. Paraguay es el centro de la integación” y como muestra “el Corredor Bioceánico servirá para la integración”.

Argentina albergó desde ayer y hoy la cumbre del bloque sudamericano que cerró con la sesión plenaria de los mandatarios de los países fundadores y Estados asociados.

Peña, que pronunció un breve discurso, añadió que una “reunión como la del Mercosur amerita ser celebrado” porque “nunca antes tuvimos un espacio durante 34 años donde rutinariamente nos sentamos, pese a las diferencias y las que celebro, a discutir y analizar donde estamos, pero principalmente ahora debemos saber a dónde queremos ir”.

Crisis y turbulencias

Recordó que “el mundo ha vivido innumerables casos de turbulencias, guerra en Medio Oriente... y creo que debemos tomar la decisión de no prestarle tanta atencion a esos conflictos” para “enfocarnos en Sudamérica y Mercosur”, para luego añadir que cada países miembros del bloque sudamericano puede tomar las posiciones a favor o en contra de las partes en conflictos, pero sin dejar de priorizar los asuntos regionales.

Si bien celebró los avances del proyecto del gasoducto bioceánico que unirá a la Argentina con Brasil vía Paraguay, el mandatario paraguayo reclamó sobre la falta de avances concretos en la integración fronteriza.

“Puedo hacer una lista de justificaciones de por qué Mercour no funciona, y puedo presentar una lista larga”, pero en “el caso de Paraguay, cito los puntos fronterizos, declaración tras declaración no funcionan esos pasos fronterizos. Quiero ser justo en los avances, pero no terminamos de concretar esas medidas”, reclamó el mandatario.

Hidrovía

Peña se refirió también a la hidrovía Paraguay-Paraná, de la que dijo “no hay proyecto de integración más importante”, porque “Paraguay hace un esfuerzo enorme para que esa ruta de integración sea el camino del progreso de nuestros pueblos y repitió que “los países que se integran prosperan”.

En otro momento, Peña reforzó el apoyo de Paraguay para la concreción del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea -pendiente de ratificación-, así como el de Mercosur-Emiratos Árabes Unidos.