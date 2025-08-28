Ministro chavista exige a las autoridades paraguayas “pagar lo que le deben a Venezuela”

La reacción de Diosdado Cabello se da luego de que el Gobierno del paraguayo Santiago Peña recomendara a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela por riesgos de seguridad.

La deuda se refiere a una operación a través de la cual la estatal petrolera PDVSA vendió combustible a Petróleos Paraguayos (Petropar) en 2009.

El ministro venezolano del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, tildó de “mamarrachas” las declaraciones de las autoridades paraguayas y exigió a que cancelen la deuda pendiente con el país, durante una declaración difundida por VTV, elcanal oficial controladopor el chavismo.

“Son más de 300 millones de dólares. Lo que hacen es para no pagar lo que nos deben”, enfatizó Cabello en referencia a una deuda.

El ministro también mencionó que si se hubiera consumado el llamado “interinato” de Juan Guaidó (el exlegislador hoy en el exilio), ya él les habría condonado parte de la deuda, “porque hasta una comisión se repartieron entre el enviado del prófugo de la justicia venezolana con el anterior presidente de esa nación (en referencia al expresidente Mario Abdo Benítez)”.

Anteriores reclamos

No es la primera vez que Cabello se refiere a Paraguay. En enero de este hizo el mismo reclamo.

En aquella ocasión el radical chavista, quien también es vicepresidente del gobernante partido PSUV y ministro de Interior, acusó a Paraguay de “no pagar” más de US$ 300 millones que, aseguró, adeuda al país caribeño, luego de que el gobierno de Santiago Peña llamara “ganador de las elecciones” venezolanas al líder opositor Edmundo González Urrutia.

Cabello expresó que Paraguay se suma a una lista de países que, “descaradamente”, se han querido “inmiscuir en los asuntos internos” de Venezuela, pero “la realidad” es que en Asunción “están haciendo lo imposible para no” pagar la deudaa Caracas.