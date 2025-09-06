Protesta multitudinaria cerca de la residencia de Netanyahu pide liberación de los rehenes

Jerusalén, 6 sep (EFE).- Una marcha multitudinaria encabezada por familiares de los rehenes inundó las calles cercanas a la residencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén para exigir la firma de un acuerdo que permita liberar a los rehenes, mientras la ofensiva en Gaza se intensifica.