Asadito y sopa paraguaya llegan a la Torre Eiffel de París

La gastronomía paraguaya dirá presente junto a la Torre Eiffel, en una de las ferias culinarias internacionales más concurridas de Francia, por tercer año consecutivo. Un grupo de compatriotas liderados por el emprendedor paraguayo residente en Francia, Julio Luthold, quien junto con su esposa Antonella Elli, instalaron un stand para ofrecer los sabores típicos de nuestro país en el corazón de París, en la feria denominada “Village International de la Gastronomie”.

El evento arrancará mañana jueves y se desarrollará durante cuatro días seguidos, desde las 11:00 hasta las 23:00.

“Estamos representando a Paraguay con Passion Guaraní por tercer año consecutivo. La feria dura cuatro días y siempre buscamos ofrecer lo más clásico y práctico, porque no se pueden hacer platos muy elaborados”, explicó Luthold en conversación con la prensa.

Detalló que preparan los alimentos que son menos elaborados, considerando el poco espacio que tienen y el formato de la feria.

Sabores típicos que conquistan paladares franceses

En el menú figuran asaditos, empanadas, chipa guasú y sopa paraguaya. Además, este año, de manera especial, se sumará la tradicional sopa de gallina casera, que estará disponible el sábado y domingo, a cargo del chef Catalino Garay.

“El asadito es lo que más atrae al público, tenemos la salsa chimichurri y lo acompañamos con mandioca frita. Sabemos que en Paraguay lo tradicional es la hervida, pero nos dimos cuenta de que no pasa por el paladar francés, pero la mandioca frita sí les encanta”, comentó Luthold.

La propuesta paraguaya ya fue premiada años atrás con el reconocimiento al mejor stand en ventas, gracias al irresistible aroma de la parrilla que atrae a cientos de visitantes.

Encuentro cultural y orgullo nacional

Además de la gastronomía, el stand preparó una presentación para el espacio cultural. Explicó que tanto el viernes como el sábado de noche se llevará cabo un momento artístico en el marco de la feria y ellos lograron contar con la presencia de los músicos paraguayos Andrea González y Lito Benítez Petersen.

El organizador de este stand señaló que por cuestiones de presupuesto, este año no pudieron incluir bailarinas en el show artístico, pero Luthold asegura que la presencia paraguaya sigue creciendo y que cada edición abre más puertas para dar a conocer la cultura y la cocina nacional.

Expresó su deseo de volver a estar el año siguiente en la misma feria, pero contar con más apoyo del Gobierno de Paraguay para ampliar el stand y ofrecer más opciones de nuestra gastronomía.

Un único restaurante paraguayo en París

Julio Luthold, quien hasta diciembre pasado llevaba adelante el único restaurante paraguayo en París, explicó que tuvo que vender su local. Sin embargo, destacó que estos eventos ayudan a mantener viva la marca y el orgullo de representar al país.

“Con este tipo de iniciativas buscamos seguir mostrando la gastronomía paraguaya. Tenemos en los planes reabrir en otro local más adelante”, afirmó.

Finalmente, Luthold invitó a los paraguayos residentes en Francia a acercarse al evento y compartir la comida y música paraguaya. “Queremos que vengan a compartir con nosotros, encontrarnos entre compatriotas y sentirnos representados en este lugar tan simbólico del mundo”, exhortó.