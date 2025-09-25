El supertifón Ragasa no afectó a paraguayos residentes en Taiwán

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de la República del Paraguay en la República de China (Taiwán) informó que no hay vidas de compatriotas que lamentar tras el paso del supertifón Ragasa, el cual golpeó con dureza a la isla.

“Todos los compatriotas residentes en Taiwán se encuentran en buen estado y no se han visto afectados por este fenómeno climático”, indica el escrito.

Se estima que aproximadamente unos 600 compatriotas, entre residentes y estudiantes, se encuentran viviendo en Taiwán.

De igual forma, gracias al contacto con Valentina González, encargada de la Asociación de Paraguayos Estudiantes en Taiwán (APET), lograron constatar que los estudiantes se encuentran bien y no se vieron afectados por el fenómeno meteorológico.

“Reiteramos nuestro acompañamiento solidario al pueblo taiwanés en estos momentos y mantenemos a disposición de la comunidad paraguaya nuestros canales de contacto para cualquier consulta, asistencia que fuera necesaria”, concluye el comunicado.

El tifón Ragasa, uno de los más potentes en años, ha dejado 17 fallecidos y 46 personas desaparecidas en Taiwán tras el colapso de una presa natural. Además, obligó a la evacuación de casi 2 millones de personas en el sur de China.