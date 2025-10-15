Otro fallido experimento de ciencias en colegio argentino: hay alumnos heridos

El 10 de octubre pasado una explosión inesperada durante la feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua dejó 17 heridos, incluyendo a una niña de 10 años en estado crítico.

Ahora, nuevamente se reporta un caso similar en el vecino país que ocurrió hoy en el salón de actos del colegio Guadalupe de Palermo, en medio de una demostración a cargo de un docente de química.

Según testigos, durante una experiencia de ciencias naturales que involucraba fuego y sustancias inflamables, se generó una llamarada que alcanzó a varios chicos. Uno de ellos, de 16 años, se prendió fuego por completo y cayó al suelo mientras sus compañeros y docentes corrían a socorrerlo.

Otros tres alumnos alcanzaron a huir con la ropa incendiada, algunos intentando apagarse mientras corrían.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Explosión de garrafa deja al dueño de una pollería con el 70% del cuerpo quemado

“Una bola de fuego”

Tres alumnas que presenciaron toda la secuencia contaron entre lágrimas lo que vivieron, según recopila el diario Clarín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nosotros estábamos mirándolos. Era como una exposición de naturales. Ya había pasado algo parecido una vez. Uno de los chicos se hizo una bola de fuego y salieron corriendo para apagarlo. No se le apagaba el fuego. Salieron corriendo al baño para tratar de apagarse. Tenían la cara quemada y parte del cuerpo. Uno de los chicos se quemó solo la campera, se la sacó rápido y por suerte no se quemó”, mencionaron.

Tres alumnos fueron trasladados al Hospital Gutiérrez, mientras que otros fueron atendidos con lesiones menores. El chico que sufrió mayores quemaduras sigue internado, pero fuera de peligro.

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad explicaron que personal de la cartera se hizo presente en el lugar apenas se enteraron del hecho, y dieron detalles de lo que sucedió. “Había una actividad de ciencias en el patio del colegio y un experimento con alcohol en pequeños recipientes. Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos de secundaria", detallaron voceros de esa cartera.

Fuente: Clarín.