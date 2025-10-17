Video: “No se callen jamás; no se rindan jamás”, insta María Corina Machado ante la SIP

Este viernes se desarrolla la 81 asamblea de la SIP y como parte del evento, la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, brindó un discurso donde mencionó que su país, Venezuela, “está atravesando la coyuntura más decisiva de su historia contemporánea”.

“Está cada día más cerca de recuperar la libertad y la democracia... desde luego, no es una tarea fácil, que además no la hemos completado, pero mi convicción en la solidez del cambio es absoluta. Esta convicción se fundamenta en la verdad y sobre ella es la que quiero hablar hoy”, declaró.

Al respecto, mencionó que junto a la oposición venezolana luchan y transitan por una “difícil senda” entre desalientos y las “probabilidades adversas” que se podían dar.

“Un número alto de analistas, periodistas, se encargaron de divulgar una serie de falacias que solamente servían al chavismo para perpetuarse en el poder, mientras que otras voces callaban ante sus crímenes abominables”, agregó.

Dictaduras buscan controlar la opinión pública

Asimismo, mencionó que “los dictadores y criminales se esfuerzan como nunca” para controlar la opinión pública y no solamente censurar o cerrar medios de comunicación.

“Persiguen a peridotitas, buscan crear una realidad paralela y ficticia mediante una maniobra de guerra psicológica y desinformación. Ese modo de odio divide a la sociedad y el único modo de derrotar a estos regímenes es con la prédica constante, tenaz e irrestricta de la verdad”, mencionó.

Seguidamente, apuntó que “es absolutamente cierto que la verdad nos hará libres” y por eso instó a que todas las sociedades puedan unirse en torno a un mismo ideal, como los venezolanos lo hicieron “para destruir ese laberinto de mentiras del chavismo”.

“Fue así como nos organizamos masivamente para derrotar los fraudes electorales y es así como hoy estamos desmontando su aparato represivo para transitar definitivamente hacia la verdad, la justicia y la paz. Un llamado a todos los medios de comunicación comprometidos con la verdad, la libertad, la democracia... no callen jamás, no se rindan jamás. El mal se alimenta de la mentira y la libertad se alimenta de la verdad. Venezuela será libre”, concluyó.

