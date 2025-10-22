El Parlamento israelí aprueba, en votación preliminar, anexionar Cisjordania ocupada

"El proyecto de ley para aplicar la soberanía a los territorios de Judea y Samaria fue aprobado en lectura preliminar por una mayoría de 25 a favor y 24 en contra", detalló la Knéset en su canal en X.

Este primer paso precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley, que reza: "el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel".

El parlamentario Avio Maoz, líder del partido Noam, es el impulsor de esta ley. Durante la sesión parlamentaria, declaró que "el Señor, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel"; en alusión al 'Gran Israel' que borra del mapa los territorios palestinos.

Esta votación preliminar coincide con la visita en Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien ha supervisado el plan del alto el fuego en Gaza junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos cargos militares.

"Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania) la herencia de nuestros antepasados, y de promover acuerdos de paz a cambio de paz con nuestros vecinos desde una posición de fortaleza", celebró en X el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono, Bezalel Smotrich.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también de extrema derecha y colono, se apresuró a mostrar su entusiasmo por esta propuesta y escribió en su cuenta de X: "¡Ha llegado el momento de la soberanía ahora!".

Ambos ministros ya exigieron a mediados de septiembre al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la anexión de la Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte de más de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia.

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).