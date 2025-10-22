Freno brusco a la revalorización del oro y la plata

El oro, que se utiliza para hacer joyas, en la industria o como reserva de valor, siempre fue visto por los inversores como un “activo refugio”.

Esto significa que suele ser muy buscado en tiempos de incertidumbre porque, en general, mantiene bien su valor con el tiempo.

El metal amarillo protagonizó un ascenso de más del 60% desde principios de 2025, y ha batido múltiples récords con la perspectiva incluso de que alcance los 5.000 dólares por onza.

Debilidad del dólar

El repunte se ha basado en factores como la debilidad del dólar, las expectativas de recortes de los tipos de interés, la caída de los rendimientos de los bonos y las compras de los bancos centrales.

Las persistentes preocupaciones sobre las perspectivas mundiales también han reforzado su condición de inversión segura. Sin embargo, las compras se desplomaron ayer, cuando rozó una caída de hasta el 6%, y continuaron retrocediendo en Asia, afectadas por la recogida de beneficios y las esperanzas de una mayor distensión en la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

En un momento dado, hoy alcanzó un mínimo de 4.000 dólares por onza, después de registrar el pasado lunes un máximo histórico de 4.381,51 dólares.

La plata, que se había beneficiado del repunte, también se desplomó.

Impacto en las mineras

El retroceso afectó a las mineras y productoras de oro. Northern Star Resources, en Sídney, cayó más de un 8%; Perseus Mining cedió más de un 6%; o Zijin Gold International, que cotiza en Hong Kong, perdió más del 4%.

“La gloriosa subida del oro finalmente se topó con la gravedad. Tras meses de convicción unidireccional y entradas incesantes, el metal sufrió una caída del 6%”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

“La volatilidad del oro ha superado ahora a la de las acciones, haciéndose eco del ritmo frenético que viene desde la pandemia” de covid-19, añadió.