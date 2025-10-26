Argentinos en Paraguay votan en elecciones legislativas del país vecino

Ciudadanos argentinos radicados en Paraguay se presentan este domingo a los tres consulados del país vecino para votar en las elecciones legislativas de medio término que se realizan hoy en Argentina, y definirán la segunda etapa de la presidencia de Javier Milei.

En las elecciones legislativas de hoy, casi 36 millones de argentinos están convocados a votar para renovar la mitad de ambas cámaras del Congreso argentino eligiendo a 24 senadores y 127 diputados nacionales para los 24 distritos del país vecino.

Entre los votantes registrados figuran unos 24.000 ciudadanos argentinos que viven en Paraguay y que hoy están llamados a votar en los consulados de Argentina en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Hugo González, cónsul de Argentina en Asunción, comentó a ABC Color que hay alrededor de 18.000 ciudadanos argentinos empadronados para votar en la capital paraguaya, además de unos 4.000 empadronados en Encarnación y 2.000 en Ciudad del Este.

Flujo “sostenido” de votantes en Asunción

En Asunción, el flujo de votantes durante la mañana ha sido “fluido” y “sostenido” a pesar del clima lluvioso que se registra, indicó el diplomático argentino, quien señaló que Paraguay es un territorio muy importante en cada elección argentina debido a que es el sexto o séptimo país con el mayor número de ciudadanos argentinos empadronados.

Para votar en alguno de los consulados en Paraguay, los ciudadanos argentinos deben confirmar si están empadronados en la página web de la Cámara Nacional Electoral argentina. El cónsul González dijo que todos los ciudadanos que se inscribieron y registraron sus domicilios en Paraguay antes de 19 de abril deberían estar habilitados para votar.

Agregó que los votantes deben presentarse portando el último documento nacional de identidad (DNI) que les fue expedido.

Los centros de votación en Argentina estarán abiertos hoy hasta las 18:00 (misma hora en Paraguay) y se espera que los resultados del escrutinio provisional de los votos sean divulgados alrededor de las 21:00.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y opcional para los que tienen 16 y 17 años o superan los 70.