¿Qué se sabe del robo a Iker Casillas y la sospecha hacia su empleada paraguaya?

Lilian, una mujer paraguaya con ciudadanía española, es sospechosa junto a su pareja del robo de cinco relojes de lujo de la casa de Iker Casillas, exarquero de la selección de fútbol de España, por lo que fueron detenidos por la policía del país europeo. El propio Casillas realizó la denuncia el 16 de octubre.

La sospechosa trabajaba como empleada doméstica de Iker, ya que la misma trabajó varios años en la casa de Sara Carbonero, expareja del exfutbolista, así como también trabajó en la casa de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. La pareja de la paraguaya también trabajaba como guardia de seguridad de la urbanización donde vive Carbonero con sus hijos.

El caso estuvo a cargo del Grupo de Robos y Atracos de la UDEV Central. El operativo se denominó “Santo”, debido al apodo de Casillas. Se descubrió que los relojes robados son de un grupo de diez que estaban guardados en un cajón del armario de la casa del exarquero, ubicada en Pozuelo de Alarcón, junto a un book con fotos de los relojes.

El archivo contenía fotos de cada reloj, con el nombre del modelo, marca y su valor económico, cuya copia en papel del book quedó desde el pasado mes de junio en un mueble de la casa de Casillas.

Trabajo de Lilian

Según trascendió, Lilian trabaja de manera fija para Sara Carbonero, por lo que acudía aproximadamente una vez a la semana a trabajar al domicilio del exfutbolista. La misma trabajaba para la pareja desde el año 2019, e incluso vivió con ellos en Portugal, donde Casillas terminó su carrera futbolística.

Casillas se percató del robo cuando volvió de sus vacaciones el 14 de octubre, al ver que cinco de los relojes no eran los mismos y parecían de peor calidad, confirmando que alguien los sustituyó.

Los intervinientes en la operación Santo centraron las sospechas en personas que tenían acceso a la casa de Casillas, ya que nunca encontraron señales de violencia, como tampoco del robo de otras pertenencias de la casa.

Lilian no tenía antecedentes ni había cometido ningún delito; sin embargo, su esposo, Juan Carlos, sí contaba con antecedentes, según dieron a conocer desde la Policía Nacional de España.

Viaje a Paraguay

La pareja, tras concretar el robo, compró pasajes para viajar a Paraguay, donde disfrutarían de unas vacaciones. La fecha del viaje estaba prevista para el 25 de octubre. Según el informe policial, durante el proceso de vigilancia a la pareja, indica que Juan Carlos acudió a una tienda de compraventa de oro en el barrio madrileño de Aluche, donde entregó uno de los relojes robados a Iker Casillas, donde cobró 8.000 euros luego de que el oro del reloj fue desmontado por piezas.

Tras conocer esto fue que detuvieron a la pareja y allanaron la casa donde vivían. En el lugar encontraron varios relojes falsos que los intervinientes presumen estaban preparados para cambiarlos por el resto de los relojes de Casillas.

En otra tienda de compraventa de oro y joyas, los agentes recuperaron un Audemars Piguet, propiedad de Casillas, por el que el sospechoso habría cobrado 18.000 euros, mucho menos de su valor real.

Según la policía, el matrimonio sospechado no tiene experiencia ni son profesionales en robos, son personas normales que incluso mostraron simpatía hacia Iker Casillas, aunque informaron que la mujer expresó a personas cercanas que tenían una mala relación con su jefa, Sara Carbonero.

El esposo de Lilian dijo a la policía que robó los relojes supuestamente por sus problemas con el juego, especialmente apuestas en la ruleta, que le generó muchas deudas.