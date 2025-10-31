León XIV retomará y actualizará el Pacto Educativo Global impulsado por el papa Francisco

El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana hizo el anuncio durante una audiencia en la plaza de San Pedro con motivo del Jubileo del Mundo Educativo, que esta semana reúne en Roma a más de 20.000 personas de 124 países.
El Pacto Educativo Global fue una iniciativa del papa Francisco, con el objetivo de unir esfuerzos para una transformación cultural profunda, integral y a largo plazo a través de la educación, según explican en su web las Escuelas Católicas.
Esta iniciativa se estructura en cinco ejes temáticos: dignidad y derechos humanos; fraternidad y cooperación; tecnología y ecología integral; educación y promoción de la paz y la ciudadanía y cultura y religiones, según esta institución, que se sumó al Pacto Educativo Global en 2021 y en el que participan 553 colegios y alrededor de 410.000 alumnos.
Durante su intervención agradeció la "gran contribución de maestros y educadores" y advirtió de que no valorarla supone "hipotecar el propio futuro".
"Tengamos cuidado, dañar el papel social y cultural de los formadores es hipotecar el propio futuro y una crisis en la transmisión del saber conlleva una crisis de esperanza", dijo León XIV ante una plaza abarrotada.
Además, expresó su preocupación por la "fragilidad interior generalizada" de alumnos y educadores, que a menudo se sienten "cansados y sobrecargados de tareas burocráticas".
En este contexto, el papa se refirió a la inteligencia artificial, que "puede aislar aún más a estudiantes ya aislados, dándoles la ilusión de no necesitar a los demás o, peor aún, la sensación de no ser dignos de ellos".
Y añadió: "Vivimos en un mundo dominado por pantallas y filtros tecnológicos, a menudo superficiales, en el que los estudiantes, para entrar en contacto con su propia interioridad, necesitan ayuda".