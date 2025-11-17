EE.UU. designará como grupo terrorista a cartel narco presuntamente dirigido por Maduro

“El Cartel de los Soles, junto con otras FTO (organizaciones terroristas) designadas, incluyendo Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, declaró Rubio en un comunicado.

La designación se da en medio de un aumento de las tensiones por la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe, que Washington defiende con el argumento de detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pero Caracas afirma que en realidad busca derrocar al presidente Maduro, a quien Washington considera un líder ilegítimo y un narcotraficante, una acusación que él niega.

Lea más: EE.UU. destruye otra lancha en el Pacífico en la que mueren otros tres presuntos narcos

Rubio reiteró el domingo la afirmación de Estados Unidos de que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios “que han corrompido el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que Estados Unidos “continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y denegar fondos y recursos a los narcoterroristas”.

Desde su despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas acusadas de transportar drogas en aguas internacionales, según un recuento de la AFP de cifras publicas.

Estados Unidos no ha proporcionado evidencias de que las personas atacadas fueran de hecho narcotraficantes.

Expertos señalan que estas muertes equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes reconocidos.