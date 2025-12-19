Bolivia elimina subsidios a los combustibles y se desatan protestas

Durante 20 años, las tarifas se mantuvieron congeladas por las administraciones de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), que importaban carburantes para revenderlos a pérdida en el mercado interno.

Esta política agotó los dólares de las reservas internacionales y desató la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

El miércoles pasado, el presidente Rodrigo Paz anunció un paquete de decisiones para enfrentar la crisis, entre ellas el fin de la subvención.

Exigen revertir decisión

Los transportistas piden la marcha atrás del gobierno. Este viernes bloquearon las principales calles de La Paz y El Alto y en Santa Cruz no salieron a trabajar. En las estaciones de teléferico los paceños formaron filas de cientos de metros.

“Para nosotros ya no hay Navidad”, dijo Paulina Tancara, una pequeña comerciante de 74 años decepcionada de Paz, a quien le dio su voto. “Apenas un mes está manejando” el gobierno y ya “nos está matando de hambre”, comentó Tancara.

Los precios de alimentos y otros productos básicos se incrementaron en los mercados, según reportes de la prensa local.

Los comerciantes también tomaron este viernes las calles de La Paz para exigir la derogación de la medida.

“La gente ya no nos compra. Están comprando víveres, están abasteciéndose” de productos necesarios, dijo Patricia Tintaya, vendedora de artículos para mascotas de 47 años.

Aguda escasez de divisas

La inflación rozó el 20% a 12 meses en noviembre. Otros sectores también han programado próximas movilizaciones.

Un gremio de mineros se ha declarado en huelga indefinida y exigirán la renuncia de Paz. Campesinos cocaleros, liderados por Evo Morales, marcharán el lunes en Cochabamba, en el centro del país.

“Podemos ganar esta batalla (...), todo el pueblo está enojado”, dijo Morales en una reunión sindical.

Morales, que gobernó en tres períodos consecutivas entre 2006 y 2019, no pudo participar de las últimas elecciones por un fallo judicial que prohibió más de una reelección.