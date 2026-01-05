Maduro se declara “no culpable” y asegura que sigue siendo presidente

Nicolás Maduro lideró tras la muerte de su padrino político, el presidente Hugo Chávez (fallecido en 2013) el movimiento chavista - y sumió a Venezuela en la peor crisis política y humanitaria con fuerte impacto en la región y parte del mundo. Bajo su administración la diáspora venezolana superó las 7 millones de personas, según registros de la agencia de refugiados de la ONU, ACNUR.

Ante el juez, Nicolás Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela, reportó AFP tras concluir la declaración.

Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y que también se declaró no culpable.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval, según la agencia francesa.

En la nueva acta de inculpación encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y considerado un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide hoy con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

¿Quién es el abogado de Maduro?

El abogado del depuesto mandatario es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por defender a Julian Assange en el caso ‘Wikileaks’.

Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de EE.UU. contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado 3 de enero en una operación nocturna en Caracas y posterior traslado al país.