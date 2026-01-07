Evacuan a más de 3.000 turistas de la Patagonia argentina

El gobernador de Chubut, una de las provincias más afectadas, aseguró que uno de los incendios más importantes fue provocado intencionalmente.

“Evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar (...) Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, dijo el gobernador Ignacio Torres a periodistas en referencia al balneario de Puerto Patriada al norte del lago Epuyén, unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

El fuego comenzó el lunes en las cercanías de este poblado andino de unos 50 habitantes estables, y en pocas horas avanzó con voracidad debido a las condiciones climáticas de sequía y fuerte viento.

Lea más: Decenas de personas son evacuadas por incendios forestales en la Patagonia de Argentina

Hectáreas afectadas

Hasta hoy, afectaba al menos 2.000 hectáreas, informó el gobierno provincial en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El incendio “se inició con un acelerante o nafta, que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”, dijo el fiscal Carlos Díaz Mayer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Torres anunció una recompensa de 50 millones de pesos (unos 33.000 dólares) para quienes aporten datos sobre el siniestro.

Además de Chubut, hay incendios forestales en las provincias patagónicas de Neuquén, Santa Cruz y Río Negro, y al sur de Buenos Aires, según la Agencia Federal de Emergencias.

Fuego intenso

Cientos de brigadistas combaten el fuego con el apoyo de helicópteros y seis aviones hidrantes. Las altas temperaturas, fuertes vientos y la sequía presentan un escenario de riesgo en el comienzo de 2026, el verano austral, por lo que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó hasta el viernes el alerta roja de peligro de incendios en ocho provincias del centro y sur del país.

Los habitantes de la Patagonia andina tienen pésimos recuerdos de enero y febrero de 2025, cuando se quemaron cerca de 32.000 hectáreas.

Ese año, “la superficie quemada se cuadruplicó en comparación con la temporada anterior y, por su enorme magnitud e impacto, se trataron de los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región”, dijo a la AFP Hernán Giardini, coordinador del Programa de Bosques de Greenpeace Argentina.