Video: secuestran otro auto de colección que entró a Argentina de contrabando, desde Paraguay

El auto, con patente paraguaya, fue hallado en un estacionamiento por horas ubicado en Bernardo de Irigoyen al 600, en Buenos Aires, Argentina. Fuentes de la investigación contaron que dieron con el lugar a partir de la información que aportó un involucrado en la maniobra descubierta por Aduana y desbaratada con colaboración de la Policía de la Ciudad.

Se cree que la filtración del dato buscó colaborar con la investigación judicial y morigerar las consecuencias legales del delito de contrabando.

En tanto, fuentes del operativo precisaron que en el baúl del auto de lujo secuestrado – que quedó a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, a cargo de Marcelo Alejandro Cardozo- encontraron tres cartuchos de bala.

El hallazgo del Dodge Challenger ocurre una semana después del operativo en el que incautaron dos Chevrolet Camaro, dos Ford Mustang y un Toyota SW4 (el único con patente argentina)que habían ingresado desde Paraguay, donde están o estuvieron registrados, y por el que detuvieron a dos personas. Hay otro prófugo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Luego se supo que estos vehículos de alta gama después se alquilaban para distintos eventos en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso para la grabación de videos de artistas de música urbana y cumbia RKT.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Auto incautado aparece en videoclip de L-Gante y la China Suárez

En este caso, el automóvil secuestrado es el que se usó para la realización del videoclip de la canción “Llora como un arrepentido”, interpretado por Elian Valenzuela (popularmente conocido como L-Gante) en compañía de la China Suárez, Jairo Vera y Gino Mella.

Lea más: Los empresarios vinculados a autos de lujo ingresados ilegalmente desde Paraguay

El auto de colección aparece en la primera escena y tiene total protagonismo en el videoclip. Un segundo después hace su aparición la actriz y cantante, que en distintos momentos simula conducirlo. Luego hacen lo propio el resto de los artistas. Hasta se ve la patente del Dodge -AAPM121- que coincide con la de las imágenes del auto secuestrado.

La investigación se inició a partir de una alerta emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en Corrientes, Argentina. La advertencia informó que, “amparados en el régimen de turismo“, una serie de vehículos de alta gama habían cruzado a Argentina desde Paraguay.

La llamativa situación derivó en una intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que analizó la información y concluyó que el ingreso de los aparentes turistas efectivamente se trataba de “una maniobra engañosa” para evadir a las autoridades. Como resultado, el caso fue denunciado ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea.

La operatoria se realizaba por encargo de dos empresarios porteños, quienes mostraban un alto perfil en redes sociales. Uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.

La denuncia condujo a una tarea investigativa conjunta entre la Dirección General de Aduanas argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó a la identificación “de lugares de guarda”. Según pudieron determinar, el mecanismo de contrabando se remonta a mediados de 2024. Utilizaban choferes, pero en uno de los últimos ingresos, los conductores tenían licencias a punto de vencer lo que sumó sospechas sobre la maniobra.

Fuente: Diario Clarín