Peña llama a UE a "persistir" e implementar "de manera transitoria" acuerdo con Mercosur

"Entendemos que esto no es un impedimento y esto va a entrar en efecto una vez que la UE le dé curso a una implementación de manera transitoria y cada uno de los congresos de los países del Mercosur vayan aprobando", dijo al ser preguntado por si la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede suponer un nuevo freno al proceso.

"Tenemos que persistir. Siempre habrá voces en contra, pero tenemos que mantenernos en esta posición", añadió Peña, presidente pro témpore del Mercosur, en un encuentro informativo en el marco del Foro Económico Mundial (WEF).

El Parlamento Europeo se pronunció este miércoles a favor de remitir el acuerdo al TJUE para que revise si es compatible con los tratados europeos.

Con esa decisión, aprobada por estrecha mayoría, el acuerdo comercial con Mercosur queda suspendido hasta que el TJUE emita su dictamen, pero la Comisión Europea tiene la facultad, si lo estima conveniente, de aplicarlo provisionalmente.

Entre otras cuestiones, el TJUE deberá pronunciarse sobre los fundamentos del mecanismo de reequilibrio, que permitiría a cada país del Mercosur reclamar una compensación financiera si la aplicación de nuevas normas sociales o ambientales penalizara a sus empresas.

Peña recalcó que el acuerdo UE-Mercosur es "beneficioso para todos", tanto la UE como el Mercosur, y "una señal política", ya que en un momento en que el mundo discute sobre aranceles y represalias comerciales, los dos bloques están hablando de crear un gran mercado.

El Mercosur y la Unión Europea firmaron el pasado sábado en Asunción, tras 26 años de negociaciones, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas.

El presidente paraguayo prevé que su país pueda ser uno de los primeros en ponerlo en ejecución, ya que confía en que esté aprobado por el Congreso en marzo.