Argentina toma la delantera en Mercosur y su Cámara de Diputados aprueba acuerdo con la UE

Pese a las discrepancias ideológicas entre los gobiernos de los países que forman Mercosur, todos defienden sin fisuras este acuerdo comercial que se intentó sacar adelante durante más de 25 años, y ahora los dirigentes han iniciado una carrera por ser el primero en ratificarlo, pese a que en Europa se judicializó el proceso.

El pacto se firmó el pasado 17 de enero en Asunción tras arduas negociaciones, precisamente cuando el mundo está cada vez más convulsionado.

Este acuerdo crea un espacio económico integrado de más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial y cerca del 35 % del comercio global, según datos de la UE.

Aunque los presidentes de los cuatro países del Mercosur enviaron el proyecto a sus congresos en busca de una rápida ratificación, ha sido el argentino el más veloz, ya que Javier Milei decidió incluirlo en la agenda de las sesiones extraordinarias de febrero previas al periodo ordinario legislativo que comienza oficialmente el 1 de marzo próximo, tras el receso estival.

Milei entrego el proyecto al Legislativo el 6 de febrero convencido de que "el acuerdo presenta numerosos beneficios" para Argentina.

Unos días antes que Milei, el 2 de febrero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, remitía al Congreso el acuerdo Mercosur-UE para iniciar el proceso de ratificación justo el primer día de sesiones legislativas de 2026, un gesto con el que busca imprimir celeridad a la tramitación.

Lula quiere que sea un proceso rápido porque, a su juicio, el acuerdo Mercosur-UE abre "un nuevo ciclo de oportunidades" para las empresas brasileñas, al fortalecer la competitividad del país, ampliar las exportaciones y atraer inversiones de manera sostenible.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, prometió vigorizar el proceso y adelantó que se votará en el plenario de la Cámara Baja en la "semana después de Carnaval", o sea en la última semana de febrero, antes de ser remitido al Senado.

El Gobierno de Uruguay entregó el 10 de febrero al Parlamento el proyecto para la ratificación del acuerdo, el último de todos, pero aspira a que se complete este febrero y ser el primero en ratificarlo.

Está previsto que se comience a debatir el martes, cuando lo defenderán representantes de diferentes ministerios y delegaciones de sectores productivo y laborales.

EL Gobierno uruguayo del presidente progresista Yamandú Orsi ha calificado de magno acuerdo el Mercosur-UE por el importante impacto económico que va a tener para el país.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, acogió en su país la firma del acuerdo más esperado en décadas en el Cono Sur americano y considera que, tras la ratificación por los parlamentos nacionales, Mercosur va a ser "la mejor plataforma" para conectar otras regiones del mundo.

El jueves pasado, Peña presentó a la Comisión Permanente del Congreso de su país -que sesiona durante el receso parlamentario- el acuerdo de asociación para su ratificación y socializó con los gremios de industriales los beneficios del acuerdo.

Paraguay, con 6,1 millones de habitantes, ejerce la presidencia pro tempore de Mercosur y ve en este acuerdo oportunidades para sus productos de exportación y las inversiones.

Mientras los gobiernos de Mercosur agilizan los trámites, en Europa se puede demorar la ratificación hasta dos años, pues el proceso se ha judicializado y se ha convertido en un litigio.

Para entrar en vigor el acuerdo firmado en Asunción el 17 de enero debe ser ratificado por al menos un país del Mercosur y por la UE.

El Parlamento Europeo no puede ratificarlo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente la Comisión Europea podría decidir empezar a aplicarlo de forma provisional sin esperar a la Eurocámara.

La CE sigue no ha aclarado si lo implementará de forma provisional, aunque el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha instado al Ejecutivo comunitario a aplicar el acuerdo una vez lo haya ratificado alguno de los socios del Mercosur, porque los Veintisiete ya dieron el visto bueno al pacto.