Inflación retrocede en enero en Estados Unidos, una noticia esperada por Trump

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,4% en índice interanual en enero, frente al 2,7% del mes anterior, según los datos oficiales publicados hoy.

El IPC se ubicó por debajo del 2,5% en doce meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics.

“Las cifras de inflación que acaban de anunciar, como saben, están muy bajas, y la tenemos de nuevo encarrilada”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca este viernes. “Tuvimos la peor inflación en la historia de nuestro país, y ahora tenemos una inflación muy moderada”.

Costo de vida, tema central

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos, lo que hace temer a los republicanos perder votos en las elecciones legislativas de finales de este año.

Trump, que regresó al poder hace un año, ganó las elecciones con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

Al inicio de su mandato, la inflación había continuado la desaceleración iniciada bajo Joe Biden, respecto al pico alcanzado en la primavera de 2022, un legado de la pandemia de covid-19.

Pero volvió a acelerarse, en coincidencia con un fuerte incremento de los aranceles a los productos importados impuesto por Trump.

La cuestión de los aranceles

La desaceleración observada en enero “refuerza nuestra convicción de que las subidas de precios de los bienes relacionadas con los aranceles han quedado atrás”, comentó Bernard Yaros, de Oxford Economics, en una nota.

Trump lanzó el año pasado una guerra comercial, con aumento generalizado de aranceles que luego fue moderando.

Si bien estas nuevas tarifas aduaneras no han provocado el aumento de la inflación que temían los analistas, algunas empresas han informado de un incremento de los costos comerciales.

Ritmo de inflación

En la desaceleración del ritmo de inflación de enero influyó especialmente la caída de los precios del combustible. Los consumidores también se beneficiaron de una disminución en el precio de los vehículos de segunda mano.

En cambio, los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual, respectivamente. El precio de los alimentos subió 2,9%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,5% en 12 meses en enero, también inferior a la de diciembre.

Perspectiva de la Fed

Aunque la inflación general se ha enfriado, las presiones subyacentes sobre los precios, junto con un mercado laboral que se ha mostrado más resistente de lo esperado, podrían permitir a la Reserva Federal (Fed, banco central) mantener los tipos de interés estables.

Los datos sobre la inflación del viernes ponen fin a una semana de publicaciones económicas clave, entre las que se incluye un informe sobre el empleo que reportó un crecimiento en enero mayor a lo previsto.

La Fed hizo tres recortes de tasas de interés el año pasado, pero por ahora ha pospuesto nuevas medidas, con el objetivo de volver a situar la inflación en la meta de 2%.