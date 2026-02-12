¿Por qué EE.UU. incluyó a Paraguay en su plan de minerales críticos? Esto explica Caleb Orr

El secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, destacó la importancia del acuerdo firmado con Paraguay en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos celebrada el 4 de febrero en Washington.

Durante una sesión informativa con medios de la región, en la que ABC Color tuvo acceso, Orr subrayó que Paraguay figura entre los socios del hemisferio occidental con los que Estados Unidos busca fortalecer cadenas de suministro “seguras, resilientes y transparentes”.

La reunión, convocada por el secretario de Estado Marco Rubio, reunió a 55 delegaciones, incluida la Comisión Europea, con el objetivo de diversificar y asegurar el acceso a minerales estratégicos como litio, cobre y tierras raras.

Paraguay en el eje hemisférico

Orr afirmó que el hemisferio occidental es clave para la seguridad económica y energética global, debido a que concentra algunas de las mayores reservas mundiales de minerales para la industria tecnológica y la transición energética.

En ese contexto, confirmó que Estados Unidos firmó nuevos acuerdos marco bilaterales con Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay, destinados a identificar proyectos que permitan atraer inversión, fortalecer la minería responsable y ampliar la capacidad de procesamiento y reciclaje.

Según explicó, estos acuerdos no buscan excluir a terceros países, sino crear mercados más equilibrados y reducir riesgos estratégicos derivados de la alta concentración global en la cadena de valor de minerales críticos.

Se busca generar empleo y atraer inversiones

El funcionario señaló que Estados Unidos prioriza alianzas con países que compartan estándares altos de transparencia y economía de mercado. Enfatizó que el objetivo es generar empleo, atraer infraestructura y asegurar que los beneficios de estos recursos impacten en las economías locales.

La administración estadounidense también anunció la puesta en marcha del Foro de Participación sobre Recursos y Geoestrategia (FORGE), una plataforma de coordinación entre países socios para enfrentar distorsiones del mercado y promover mayor estabilidad en el sector.

Aunque Orr no brindó detalles específicos sobre proyectos en Paraguay, destacó que las embajadas estadounidenses en la región están dando prioridad a la diplomacia económica y la promoción comercial para atraer inversiones en minería, procesamiento y refinación.

El acuerdo con Paraguay se inscribe en una estrategia más amplia de Washington para consolidar alianzas económicas en América Latina y reducir vulnerabilidades en sectores considerados críticos para la seguridad nacional y la economía del futuro.