Halford, vocalista de Judas Priest, destaca la importancia de la música, hoy más que nunca

"Ahora, más que nunca, es importante que tengamos música, especialmente tal y como está el mundo actualmente. La música está cumpliendo su función, que es dar consuelo a la gente, ofrecerles algo con lo que desconectar de la locura del mundo, de perderse en ella para escapar", afirmó durante la rueda de prensa de presentación del documental, dirigido por Tom Morello y Sam Dunn.

La música, añadió puede llevarte a un lugar que nunca habrías imaginado, además de unir a la gente, crear vínculos y amistades inquebrantables, añadió.

'The Ballad of Judas Priest' sigue a esta banda pionera del heavy metal y su trayectoria de medio siglo, desde sus orígenes en la clase trabajadora de la zona industrial inglesa conocida como "Black Country" hasta su reciente incorporación al Rock & Roll Hall of Fame.

La película se adentra en la larga lucha de su vocalista como homosexual no declarado en el heavy metal y explora la "guerra cultural" que rodeó el controvertido y mediático juicio contra la banda, que a finales de los años 80 fue acusada en Estados Unidos de incluir supuestamente mensajes subliminales en su música que llevaron presuntamente a dos de sus seguidores al suicidio.

Con entrevistas exclusivas a la banda, apariciones de Jack Black, Ozzy Osbourne, Metallica, Run-DMC, Billy Corgan y otros músicos famosos, así como una gran cantidad de material de archivo personal inédito, la película captura cómo Judas Priest definió el sonido y el aspecto del metal, y también lo hizo más inclusivo.

Para Dunn, este documental era la secuela espiritual de su filme "Metal: A Headbanger's Journey", de 2005, la primera exploración en profundidad del heavy metal, "porque Judas Priest fue la banda que se atrevió a proclamar abiertamente que era metal".

"Judas Priest son, culturalmente hablando, los creadores del heavy metal, cocreadores musicalmente junto con Black Sabbath, pero en lo que respecta a ser una fuerza central de culto y en la creación de una comunidad que es el metal, eso es Judas Priest", apuntó Morello, quien agregó que para él fue un verdadero honor rendir homenaje a sus héroes.

En este sentido, subrayó que una de las cosas que aprendieron al hacer esta película es la inclusividad del metal y cómo hay estereotipos que son erróneos, y que Judas Priest trascendió.

Para Dunn, una de las cosas más gratificantes de desentrañar en la historia de Judas Priest fue la contribución que hizo en relación con el juicio a la banda a la defensa de la libertad de expresión y la música que tuvo un impacto mucho más allá del heavy metal.

El caso de Judas Priest "es un recordatorio de que hay que luchar por la libertad de expresión", añadió Morello.

Igual de importante para Morello en este documental fue relatar el "viaje" del vocalista y recoger la aceptación que tuvo entre sus seguidores su salida del armario.

"A medida que he ido envejeciendo, me he enfadado más con el mundo. Me he enfadado más con la injusticia, especialmente con la que sufre mi propia gente, que sigue padeciendo y sin disfrutar de los derechos humanos que sin duda merece. No me refiero a Alemania, sino a Arabia Saudí, Irán..., otras partes del mundo donde personas como yo son utilizadas y maltratadas de formas horribles", dijo Halford, por su parte, al referirse a esta lucha.

Uno de los objetivos del documental, señaló Morello, era satisfacer a los seguidores de Judas Priest con una película que cumpliera todas sus expectativas.

Por otro lado, "los temas narrativos, las historias humanas, son tan cautivadores que no importa si te gusta el heavy metal o si no te gusta en absoluto la música de Judas Priest", añadió.

"Las historias de estas personas y sus 50 años juntos, y la forma en que han moldeado y cambiado la cultura en sí misma, es una historia lo suficientemente grande como para ser contada" afirmó.