Reunión secreta con empresario chino, clave en la destitución del presidente de Perú

José Jerí cayó en desgracia en enero cuando la Fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias” y “patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno, según AFP.

El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente interino en un juicio político relámpago, por considerar que incurrió en inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo.

El séptimo jefe de Estado en 10 años fue removido con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones del cargo al que había accedido como presidente del Congreso en octubre.

Inestabilidad política

La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.

“La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la República”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación.

El parlamento elegirá esta noche a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Tráfico de influencias

El destituido presidente interino cayó en momentos en que la fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.

Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. Jerí acudió a ese encuentro con el rostro cubierto.

Su situación se complicó este mes con otra indagación por “tráfico de influencias” ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Caso de abuso

Un nuevo testimonio que involucra al saliente presidente, en una denuncia de violación archivada por la Fiscalía, salió a la luz en redes sociales horas antes de que el Congreso lo destituya, informó EFE.

El testimonio, publicado el lunes en redes sociales por la periodista Pamela Arroyo, pertenece a Marco Antonio Cardoza, amigo de José Jerí y también imputado en este caso de violación, que supuestamente ocurrió a finales de 2024 durante una reunión entre amigos, cuando Jerí ya era congresista.

La publicación refiere que un escrito dirigido a la Fiscalía el 18 de julio de 2025, pocos días antes de que José Jerí asumiera la presidencia del Congreso, Marco Antonio Cardoza solicitó que se le practicaran una serie de pruebas a su amigo, al considerar que presuntamente pudo haber participado en el abuso denunciado.

Los datos fiscales también a puntan a que otro imputado en la causa pidió se analizara una prenda de ropa de José Jerí hallada en la habitación donde supuestamente ocurrió la violación, y que se le practicara una prueba de disfunción eréctil, al señalar que, por esta condición, presuntamente pudo haber utilizado objetos u otros medios en el acto.