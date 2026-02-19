Video: Santiago Peña reafirma apoyo a Israel en la “Junta de Paz” de Trump

El presidente paraguayo, Santiago Peña, según publica la agencia AFP, reiteró el apoyo de su país a Israel en la jornada inaugural de la “Junta de Paz” para Gaza fundada por el presidente Donald Trump, a quien rindió homenaje por su iniciativa.

“Paraguay está orgulloso de ser un miembro fundador de la ’Junta de Paz’ y estamos aquí para colaborar”, declaró Peña en su intervención en inglés ante decenas de mandatarios.

“Paraguay junto a un puñado de países hemos apoyado a Israel y continuaremos haciéndolo”, añadió. “Pero hemos venido aquí con un corazón abierto para trabajar por la paz”, añadió.

La ONU

Durante la apertura Trump se refirió a la ONU y dijo que es un organismo “con gran potencial”, pero que no ha estado a la altura de su promesa fundacional. Un mensaje secundado por otros líderes presentes.

“Muchos en Europa dicen que la ‘Junta de Paz’ quiere sustituir a las Naciones Unidas. A mí no me parece que sea un intento para reemplazar a la ONU pero si ayuda a sacudir a ese gigante agonizante para que despierte, ojalá sea así”, manifestó el primer ministro albanés, Edi Rama.

“Un sistema estaba roto, un sistema que no era capaz de aportar soluciones”, dijo el presidente paraguayo. “Ahora estamos resolviendo problemas”.

Iniciativa para Gaza

La “Junta de Paz” fue una iniciativa revelada por Trump tras las negociaciones entre Israel y Hamás, para abrir una nueva etapa en la Franja de Gaza, devastada por más de un año y medio de guerra.

Trump anunció una contribución inicial estadounidense de 10.000 millones de dólares, a las que se sumaron otros anuncios de países del Golfo y Japón, entre otros.

Además, Egipto y Jordania se comprometieron a formar una fuerza policial nueva en la Franja, aún parcialmente controlada por el movimiento islamista Hamás.

Fuerza militar

Estados Unidos liderará una fuerza militar de estabilización, con la ayuda de Indonesia. Marruecos será uno de los países que contribuirá con tropas.

El presidente de Argentina Javier Milei, también presente en la reunión, anunció que está dispuesto a enviar “cascos blancos”.

“Quizás no seremos el país que contribuya con más dinero o con más fuerzas de seguridad”, admitió el paraguayo Peña, un aliado de Trump en América Latina.

“Gracias por traer de nuevo esperanza”, añadió, dirigiéndose al mandatario estadounidense. “Habíamos perdido esperanza de resolver problemas desde hace demasiadas décadas”, dijo.

La “Junta de Paz” ha sido acogida con desconfianza por los aliados europeos de Trump, que creen que es un primer paso para suplantar a la ONU.

