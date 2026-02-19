Trump inaugura su “Junta de Paz” rodeado de aliados, entre ellos Peña y Milei

El evento inaugural se realiza en Washington, en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado por DonaldTrump con su nombre.

“Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes”, dijo Trump al abrir la cita, reportó EFE.

Unos cuarenta países están representados según las autoridades estadounidenses. Participan en calidad de miembros y observadores de esta primera reunión impulsada por el republicano para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

Uno de los actores clave será Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, que ha dicho que está listo para enviar hasta 8.000 efectivos a Gaza si se confirma la creación de la fuerza.

Participación de Peña

Entre los asistentes está el jefe de Estado, Santiago Peña.

Según el portal estatal IP Paraguay, basado en declaraciones del canciller Rubén Ramírez Lezcano, el presidente Peña prevé reunirse con empresarios del sector tecnológico para “avanzar en el financiamiento del centros de datos para inteligencia artificial”

Unos 40 líderes

Alrededor de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña, así como otros altos cargos, están en Washington para este despegue de una institución que buscaría hacerle la competencia a Naciones Unidas, informó AFP.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó una invitación alegando que la junta debería limitarse a Gaza e “incluir un asiento para Palestina”.

Resalta la ausencia de dirigentes europeos, que tradicionalmente se suman a las iniciativas estadounidenses.

La “Junta de Paz” se conformó después de que el gobierno de Trump, en colaboración con Catar y Egipto, negociara en octubre un alto el fuego para poner fin a dos años de devastadora guerra en Gaza.

Segunda fase, en Gaza

Estados Unidos afirma que el plan ha entrado ahora en su segunda fase, centrada en el desarme de Hamás, el grupo armado palestino cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó una ofensiva masiva.

El ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, afirma que al menos 601 personas han muerto a manos de las fuerzas israelíes desde el inicio de la tregua.

Israel acusa al mismo tiempo al movimiento armado de haber matado a al menos un soldado.

Promesas de inversiones

En esta inauguración de la “Junta de Paz” , se espera que Trump detalle promesas de inversiones de más de 5.000 millones de dólares para Gaza, donde la inmensa mayoría de los edificios yace en ruinas y el magnate inmobiliario convertido en presidente ha sugerido reconvertir el área en complejos turísticos.

La reunión también estudiará cómo poner en marcha la Fuerza Internacional de Estabilización que se encargará de garantizar la seguridad en Gaza.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, participará en la reunión inaugural, tras sumarse al acto de lanzamiento en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mes pasado.