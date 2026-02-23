Con la muerte de “El Mencho”, Marset quedaría en el tercer lugar de los más buscados de la DEA

Las autoridades de México dieron a conocer hoy que las fuerzas armadas especiales abatieron al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”.

Pero “El Mencho” no solo era buscado por las autoridades de México, sino que también tenía orden de captura internacional, ya que ocupaba el primer lugar entre los más buscados por la DEA de Estados Unidos.

Con su muerte, los que están debajo de él ascenderían en el ranking, entre ellos Yulian Andony Archaga Carias, quien pasaría a ocupar el primer lugar, Jesús Alfredo Guzman Salazar, quien pasaría al segundo lugar, y del cuarto al tercero pasaría el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Prófugo desde 2023, acusado por Estados Unidos y señalado como articulador de envíos masivos de cocaína desde Bolivia y Paraguay hacia Europa, Sebastián Marset consolidó una estructura criminal con ramificaciones en la política, el lavado de dinero y en el fútbol paraguayo.

Es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”, según el informe publicado el 22 de mayo de 2025 por Insight Crime.

Procesos en varios países

Las autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos lo sindican como coordinador de grandes cargamentos de cocaína que salían de Bolivia, atravesaban Paraguay y eran enviados a puertos de Europa, con apoyo de organizaciones criminales extranjeras.

De acuerdo con Insight Crime, los primeros vínculos documentados de Marset con el narcotráfico datan de 2012, datan de cuando recibió un cargamento de marihuana enviado desde Paraguay por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes.

En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más ambiciosa, enfocada principalmente en el envío de cocaína desde Bolivia. Ese mismo año viajó a Bolivia por primera vez y, en 2019, fijó base en Paraguay.

En territorio paraguayo, Marset estableció vínculos con el llamado clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, actualmente procesado en el marco del operativo A Ultranza Py.

Imputación en Paraguay

El Ministerio Público paraguayo lo imputó por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero. También fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, ocurrido en 2022 en Colombia.

En julio de 2024, Federico Santoro Vassallo —acusado de organizar esquemas financieros y de lavado para Marset— fue extraditado a Estados Unidos. En mayo de 2025 se declaró culpable.

Ese mismo día, autoridades estadounidenses presentaron una acusación formal contra Marset por conspiración para cometer lavado de dinero y ofrecieron una recompensa de US$ 2 millones por información que conduzca a su captura, siempre según Insight Crime.

Prófugo desde 2023 y con procesos abiertos en varios países, el paradero de Marset sigue siendo desconocido.

Desde la clandestinidad, Sebastián Marset reaparece periódicamente para lanzar mensajes contra las autoridades paraguayas o para amenazar a sus adversarios circunstanciales.

En diciembre pasado, fue la última vez que se pronunció, cuestionó el accionar de la Justicia y aseguró que no existen pruebas en su contra. También cuestionó la situación procesal de su pareja y madre de sus hijos, Gianina García Troche, quien actualmente se encuentra recluida en prisión en nuestro país.