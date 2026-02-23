Mañana entra en vigor nuevo arancel global de Trump: ¿cuánto deberá pagar Paraguay?

Tras meses de negociaciones comerciales entre el gobierno de Donald Trump y sus socios comerciales o aliados -incluso-, muchos de los cuales accedieron a realizar concesiones millonarias, principalmente en forma de inversiones en suelo estadounidense y compras de productos del país norteamericano, el nuevo escenario modifica aranceles, pero no despeja dudas.

Mientras la incertidumbre se profundiza, de momento se desconoce si con el último anuncio del sábado 21 pasado Estados Unidos pasaría a cobrar a los productos paraguayos una tarifa de 15%.

Paraguay estaba incluido en el régimen universal de 10% junto a unos 180 países, según lo establecido en abril de 2025. Pero esto podría cambiar para los productos ingresados a Estados Unidos desde nuestro país.

El gobierno paraguayo, con la presidencia de Santiago Peña, viene firmando numerosos acuerdos estratégicos con la administración del republicano Donald Trump, pero a diferencia de otros países latinoamericanos -como El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, y Argentina, bajo gobierno de Javier Milei- no se ha anunciado una alianza con mayores beneficios comerciales para la industria paraguaya.

Revés judicial

El viernes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos falló que el presidente de Donald Trump excedió su autoridad al imponer una serie de aranceles que trastocaron el comercio mundial, informó AFP.

Como reacción, el mandatario republicano anunció el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor mañana (24 de febrero) por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según un comunicado de la Casa Blanca, según AFP.

Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15%.

El anuncio del sábado probablemente genere aún más incertidumbre en torno a la guerra comercial que está librando Trump, a golpe de aranceles tanto a países amigos como enemigos.

Varios países dijeron que están evaluando el fallo de la Corte Suprema y los anuncios de gravámenes que le siguieron.

Para el último anuncio del sábado el mandatario estadounidense se apoyó en otra norma: la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que nunca fue usada por un presidente de Estados Unidos. Esta ley permite imponer de nuevo aranceles, pero solo por un periodo de 150 días. Para poder extenderse, requiere aprobación del Congreso, donde el oficialismo retiene una escasa mayoría en ambas cámaras, según EFE.

¿Nuevo ganador?

China se sitúa como posible ganador en Asia del nuevo régimen de aranceles anunciados por la administración de Trump.

El fallo del Supremo y el nuevo arancel mundial llegan en medio de una tregua comercial de un año entre Washington y Pekín después del encuentro en octubre en Corea del Sur entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump, quien visitará China a finales de marzo.

La tregua supuso la reducción del 57% al 47% de los aranceles aplicados a las importaciones chinas, tras bajar del 20 al 10% los gravámenes asociados con el tráfico de fentanilo, también en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Según una nota de la consultora Capital Economics, tras el fallo del Supremo “el principal ganador en Asia es China”, pues las tarifas con base en la IEEPA antes del fallo del Supremo ascienden al 20% (un 10% recíprocas y un 10% por el fentanilo).

Sin estas, “el arancel efectivo de EE.UU. a China caerá del 32% al 23%”, debido a que perdurarán tarifas del primer mandato de Trump y del de su sucesor, Joe Biden.

Aunque es un promedio más alto que el de otros países de la región, “la diferencia se estrecha y se sitúa ahora cerca de cómo estaba al comienzo del segundo mandato de Trump”, añade Capital Economics.