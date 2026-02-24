“Vivimos en el avispero”: el crudo relato de un influencer tras la caída de “El Mencho”

La ciudad de Guadalajara atraviesa jornadas de extrema tensión tras el operativo militar que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este contexto de narcobloqueos y violencia, el influencer mexicano Saúl Díaz decidió romper con el contenido habitual de sus redes para responder a sus seguidores sobre la situación actual.

A diferencia de sus divertidos y tiernos relatos junto a su golden retriever, llamado Felipe, Díaz utilizó su plataforma para exponer una realidad que, según sus palabras, está marcada por la “vergüenza” y la “impotencia”.

“Es nuestra normalidad”

Al ser consultado sobre cómo se encuentra, el influencer fue tajante al describir la convivencia diaria con el crimen organizado. “La verdad, estamos bien. Estamos resguardados en casa. Y bueno, la situación en Guadalajara da un sentimiento de tristeza, impotencia, incluso vergüenza, pero tristemente es nuestra normalidad”, confesó.

Haciendo una analogía sobre la violencia desatada tras la muerte del capo narco, Saúl explicó: “No particularmente como pasó ayer, porque ayer estaba alborotado el avispero, pero la realidad es que vivimos en el avispero”.

Lea más: Con la muerte de “El Mencho”, Marset quedaría en el tercer lugar de los más buscados de la DEA

El impuesto al “derecho de piso” y la resignación

Díaz relató cómo el control de los carteles se infiltra en la economía y en el comportamiento social de los ciudadanos. “Lo que esperamos ahora es poder regresar a nuestra normalidad, que es simplemente convivir con el problema y no poder hacer nada al respecto. O sea, la realidad de un negocio incluye pagarles un impuesto a ellos como derecho de piso para que puedan operar”, señaló con crudeza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El influencer también reflexionó sobre la desensibilización ante la violencia: “Qué triste que lo normal sea que cuando desviven a alguien y te enteras que fue un ataque dirigido, dices: ‘Bueno, al menos no fue un loco’. Mientras no haga nada, no me van a hacer nada. Eso es triste”, subrayó.

Lea más: Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), alias El Mencho

El miedo en el tráfico

Para ejemplificar el nivel de control que ejercen estos grupos, Saúl recordó una anécdota personal durante un embotellamiento cuando una camioneta se le puso atrás de forma imprudente: “Si se me pusiera al lado, yo no haría nada. O sea, con esa música y la camioneta que trae, le digo buenas noches o súbele a esa madre, no sé... nadie se quiere meter con esa gente”, contó.

Jalisco en alerta máxima

La situación en el estado de Jalisco sigue siendo crítica. Tras el abatimiento de “El Mencho” el pasado domingo, se registraron múltiples incendios de vehículos y enfrentamientos en las principales arterias de Guadalajara. Las autoridades instaron a la población a permanecer en sus hogares, mientras los comercios reportan desabastecimiento debido a las compras de pánico.

Díaz cerró su mensaje con una recomendación a sus seguidores: “Ahorita las avispas se volvieron locas. Y como siempre, lo único que hay que hacer es quedarse en casa y esperar a que todo se calme”.