Embajador paraguayo emite recomendaciones a compatriotas que viven en Qatar y Kuwait

Este sábado, las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un masivo ataque preventivo contra diversos puntos estratégicos de Irán. La ofensiva aérea y naval buscó desmantelar la infraestructura nuclear y militar de la República Islámica, según confirmaron los mandatarios de ambos países en sendos mensajes oficiales. La acción provocó explosiones en Teherán y otras ciudades, lo que desató una respuesta inmediata de las fuerzas iraníes.
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’, en respuesta a la que tachó como “agresión estadounidense-sionista” en suelo de su país, en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
Esa organización confirmó que ha lanzado ataques contra sedes militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.
Por esto último, desde la Cancillería Nacional se publicó lo siguiente: “El Gobierno de la República del Paraguay condena la agresión iraní a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Bahréin, al Estado de Kuwait y al Reino Hachemita de Jordania; reafirma su solidaridad con los Gobiernos y Pueblos mencionados”.
Recomendación de la embajada paraguaya
Por su parte, el embajador paraguayo en Qatar, José Agüero Ávila, emitió una recomendación a todos los connacionales que viven en el mencionado país y también Kuwait.
- Permanezcan en sus casas.
- No salgan
- Sigan las indicaciones de las autoridades locales en fuentes oficiales
Asimismo, comparte que los números de la embajada son los siguientes:
- +97455632516
- +97466745429
