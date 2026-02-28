Mundo
28 de febrero de 2026 - 13:51

Embajador paraguayo emite recomendaciones a compatriotas que viven en Qatar y Kuwait

Qatar emitió una alerta nacional de emergencia tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El embajador paraguayo en Qatar, José Agüero Ávila, emitió una advertencia urgente a los connacionales residentes en Qatar y Kuwait. El funcionario instó a todos los compatriotas a permanecer en sus hogares y seguir instrucciones de las autoridades. Este anuncio se da luego del ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán.

Por ABC Color

Este sábado, las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un masivo ataque preventivo contra diversos puntos estratégicos de Irán. La ofensiva aérea y naval buscó desmantelar la infraestructura nuclear y militar de la República Islámica, según confirmaron los mandatarios de ambos países en sendos mensajes oficiales. La acción provocó explosiones en Teherán y otras ciudades, lo que desató una respuesta inmediata de las fuerzas iraníes.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’, en respuesta a la que tachó como “agresión estadounidense-sionista” en suelo de su país, en alusión a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Esa organización confirmó que ha lanzado ataques contra sedes militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia, además de haber enviado misiles contra territorio israelí que sobrevolaron Jordania.

Por esto último, desde la Cancillería Nacional se publicó lo siguiente: “El Gobierno de la República del Paraguay condena la agresión iraní a los Emiratos Árabes Unidos, al Estado de Qatar, al Reino de Bahréin, al Estado de Kuwait y al Reino Hachemita de Jordania; reafirma su solidaridad con los Gobiernos y Pueblos mencionados”.

Recomendación de la embajada paraguaya

Por su parte, el embajador paraguayo en Qatar, José Agüero Ávila, emitió una recomendación a todos los connacionales que viven en el mencionado país y también Kuwait.

  • Permanezcan en sus casas.
  • No salgan
  • Sigan las indicaciones de las autoridades locales en fuentes oficiales
El humo de un misil interceptado se ve en el cielo de Doha, Catar, el 28 de febrero de 2026.
Asimismo, comparte que los números de la embajada son los siguientes:

  • +97455632516
  • +97466745429

