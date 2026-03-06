Destacan importancia del cuidado del bioma del Chaco en el marco del acuerdo UE-Mercosur

El bioma es una gran área geográfica o paisaje bioclimático caracterizado por un clima, flora y fauna específicos, y tras la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, se realizan charlas en Bruselas, Bélgica y Berlín, Alemania, en donde el bioma del Chaco suramericano y su cuidado es el centro de debate.

Esto se desarrolló en el marco de la "Semana del Gran Chaco Americano en la Unión Europea", que retomó su segunda etapa en Bruselas del 23 de febrero al 3 de marzo y continúa del 5 al 8 de marzo en Berlín.

El bioma fue protagonista del “Diálogo con el Comité de Seguimiento para América Latina del CESE: El Gran Chaco Americano en foco”, realizado el 24 de febrero en el Comité Económico y Social Europeo.

La jornada fue coordinada por Redes Chaco junto al Comité, en el marco del proyecto Impacto Verde, iniciativa financiada por la Unión Europea e implementada por un consorcio de seis organizaciones del capítulo argentino de la plataforma.

Buscan posicionar bioma del Chaco en la UE

El objetivo de las “Semanas del Gran Chaco Americano” es posicionar al bioma dentro de la agenda UE–América Latina, conectando la política pública europea con experiencias concretas del territorio chaqueño en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, destacan desde Redes Chaco.

Desde Paraguay, la agenda cobró especial relevancia en torno al Acuerdo Mercosur–Unión Europea y su potencial para fortalecer estándares ambientales y trazabilidad en las cadenas productivas del Gran Chaco.

El Chaco paraguayo es una de las regiones con mayor presión por cambio de uso del suelo en Sudamérica, por lo que los compromisos vinculados a sostenibilidad, debida diligencia y comercio responsable adquieren una dimensión estratégica.

En este sentido, Mariana Franco, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Capítulo Paraguay, afirmó que el posicionamiento del bioma Gran Chaco Americano en la agenda global es una tarea impostergable, ya que es uno de los territorios más relevantes para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y el impulso de sistemas productivos sostenibles. Subrayó además que la agenda climática no puede desligarse del liderazgo territorial.

“Este esfuerzo no puede separarse del rol central que desempeñan las mujeres como actoras de la agenda climática, liderando procesos comunitarios, innovaciones productivas y estrategias de adaptación que fortalecen la cohesión social”, destacó.

El efecto del cambio climático en el Chaco

Durante el panel moderado por Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, Capítulo Argentina, se abordó cómo las sequías, olas de calor, incendios, inundaciones y la degradación de los ecosistemas están influyendo en la movilidad humana en el Gran Chaco Americano.

Paniagua destacó la importancia de que Europa escuche al territorio, ya que el Gran Chaco Americano no es solo un reservorio de biodiversidad, es un territorio vivo que también ofrece soluciones concretas para la transición verde y la resiliencia climática.

Paniagua, en su rol de secretaria ejecutiva, presentó la plataforma multiactor Redes Chaco de 300 organizaciones de Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, como un espacio clave para la articulación entre sociedad civil, sector privado y gobiernos en la construcción de políticas públicas regionales de largo plazo.

Ejes de las charlas sobre el Chaco

Estas charlas se desarrollaron en tres paneles temáticos. En primer lugar, los beneficios económicos tangibles para las personas y los territorios con el acuerdo Mercosur-UE, promoviendo comercio e inversión con protección ambiental y bienestar comunitario a lo largo de las cadenas de valor UE–América Latina.

Alejandro Brown, uno de los panelistas, sostuvo que el norte grande representa aproximadamente el 30% del territorio argentino, pero allí ocurre el 90% de la expansión agropecuaria del país. “El futuro de la Argentina está profundamente ligado a cómo desarrollamos esta región. Puede ser una gran oportunidad o un cinturón de plomo. Ese es el gran dilema”, expresó.

Otro de los ejes fueron los minerales para la transición ecológica, así como la diligencia corporativa en sostenibilidad y el abastecimiento responsable en el contexto de la estrategia de inversión global gateway. Abordó los impactos del Reglamento de la UE sobre las cadenas de suministro de minerales críticos y su incidencia en el norte argentino.

Se destacó que estos marcos pueden aportar mayor previsibilidad para la inversión, fortalecer estándares laborales y ambientales y consolidar una licencia social de operación de largo plazo.

Participaron representantes del CESE, de la Comisión Europea (DG INTPA), de Naciones Unidas (OHCHR), del Banco Europeo de Inversión, del sector minero y una representación indígena del Gran Chaco Americano.

Migración por el clima

El tercer y último eje que se trató fue la migración inducida por el clima, preparación y adaptación, en el que participaron miembros del CESE, especialistas en migración internacional, representantes de DG CLIMA y el presidente y fundador de la Asociación Franciscana Pata Pila, Diego Bustamante.

En su intervención, Diego Bustamante puso el acento en la dimensión humana y territorial de la crisis climática.

“Cuando compartimos, cocinas, nos sentamos en el piso y estamos ahí tanto la sociedad civil, la cooperación y los gobiernos poniendo el cuerpo y el corazón, es cuando realmente cambiamos las cosas. Cuando llega la sequía o el desastre, la ayuda aparece. Pero cuando el agua vuelve y la emergencia parece superada, el territorio queda herido. El desafío es sostener la reconstrucción. La recuperación ecológica y social necesita continuidad y compromiso a largo plazo”, advirtió.

Además de los paneles, el evento incluyó una exposición fotográfica dedicada al Norte Grande de Argentina con su corazón en el Gran Chaco Americano, disponible del 23 al 26 de febrero en el CESE y la experiencia inmersiva “Gran Chaco Americano 360°”, que permitió explorar paisajes y culturas del bioma mediante realidad virtual.