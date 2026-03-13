Petro denuncia plan de Marset para asesinarlo y acusa encubrimiento en el caso Pecci

A través de su cuenta de red social X, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, señaló que Sebastián Marset lo quiso eliminar a él y logró que se borre su nombre de los expedientes sobre el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

“Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república”, escribió Petro.

A seguido aseguró: “Era muy amigo de gentes de la fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia”.

Recordó que el fiscal Pecci fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendetta reviviera.

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“Sebastián Marset es miembro de la junta del narcotráfico en Dubái y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de ser poseedores de minas de esmeraldas en Colombia”, sentenció.