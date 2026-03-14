Bolivia celebra un golpe histórico al narcotráfico tras la captura de Sebastián Marset

En un mensaje cargado de simbolismo y firmeza institucional, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó la captura del ciudadano uruguayo Sebastián Marset como un punto de inflexión para el país y la región.

Calificado por el Ejecutivo como un hecho trascendental, pone fin a la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados por agencias internacionales como la DEA.

A través de sus canales oficiales, el mandatario extendió un agradecimiento especial a sus homólogos Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), así como al expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez y al Departamento de Estado de los EE. UU., por el reconocimiento al esfuerzo del pueblo boliviano.

“La captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo demuestra que cuando un país decide enfrentar al crimen organizado con determinación, las cosas cambian. Bolivia está de pie y el Estado vuelve a funcionar”, expresó el jefe de Estado boliviano.

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Marset, quien era considerado una pieza clave en el tráfico de estupefacientes hacia Europa y África, fue detenido en un operativo de inteligencia y, según fuentes oficiales, entregado a las autoridades correspondientes para su posterior procesamiento.

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Para el Gobierno boliviano, este resultado no solo refuerza la seguridad interna, sino que envía un mensaje contundente al mundo: la lucha contra las mafias internacionales no reconoce fronteras.

Paz concluyó reafirmando que su administración priorizará las acciones concretas sobre los titulares, destacando el profesionalismo de las instituciones del Estado en este operativo histórico.