Bolivia: Gobierno quiere recompensa de US$ 2 millones por Marset

El diario El Deber de Bolivia dio a conocer que el Gobierno de ese país busca gestionar la recompensa de US$ 2 millones que ofreció Estados Unidos para la captura del líder narco Sebastián Marset, quien cayó ayer en Santa Cruz de la Sierra.

Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la prioridad será destinar parte del dinero a los efectivos policiales que participaron en las investigaciones y operativos que permitieron la captura del prófugo uruguayo buscado por la justicia de varios países, incluyendo Paraguay.

“Primero irá a los policías que han trabajado en esto, después irá a fortalecer a la institución policial”, afirmó el funcionario, bajo el argumento que el fortalecimiento institucional es necesario debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Policía Boliviana.

“Corresponde a una Policía que tiene recursos muy limitados. Somos muy buenos para pedir resultados, pero no somos muy buenos para darles recursos”, recopila el citado medio.

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Recompensa de EE.UU.

En mayo del año pasado, Estados Unidos, a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, el Departamento de Estado, anunció una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por información que lleve al arresto o condena de Sebastián Marset.

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En esa ocasión, el Departamento de Justicia reveló la imputación a Marset por “haber utilizado el sistema financiero estadounidense para lavar las ganancias de sus actividades criminales vinculadas al narcotráfico”.

El sindicado narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido ayer en Santa Cruz, Bolivia, y extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una red que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

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