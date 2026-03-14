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14 de marzo de 2026 - 15:30

Bolivia: Gobierno quiere recompensa de US$ 2 millones por Marset

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), habla junto al ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo (i), y el comandante Nacional general de la Policía, Mirco Sokol, durante una conferencia de prensa tras la captura de Sebastián Marset.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), habla junto al ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo (i), y el comandante Nacional general de la Policía, Mirco Sokol, durante una conferencia de prensa tras la captura de Sebastián Marset. LUIS GANDARILLAS

Medios de Bolivia apuntan que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira impulsaría solicitar la recompensa de dos millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura de Sebastián Marset. ¿En qué se usaría el dinero? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

El diario El Deber de Bolivia dio a conocer que el Gobierno de ese país busca gestionar la recompensa de US$ 2 millones que ofreció Estados Unidos para la captura del líder narco Sebastián Marset, quien cayó ayer en Santa Cruz de la Sierra.

Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la prioridad será destinar parte del dinero a los efectivos policiales que participaron en las investigaciones y operativos que permitieron la captura del prófugo uruguayo buscado por la justicia de varios países, incluyendo Paraguay.

“Primero irá a los policías que han trabajado en esto, después irá a fortalecer a la institución policial”, afirmó el funcionario, bajo el argumento que el fortalecimiento institucional es necesario debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Policía Boliviana.

Captura de Sebastián Marset.
Captura de Sebastián Marset.

“Corresponde a una Policía que tiene recursos muy limitados. Somos muy buenos para pedir resultados, pero no somos muy buenos para darles recursos”, recopila el citado medio.

Lea más: Sebastián Marset: así será juzgado por narcotráfico en Estados Unidos

Recompensa de EE.UU.

En mayo del año pasado, Estados Unidos, a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, el Departamento de Estado, anunció una recompensa de hasta US$ 2.000.000 por información que lleve al arresto o condena de Sebastián Marset.

Recompensa de Estados Unidos por información de Marset.
Recompensa de Estados Unidos por información de Marset.

En esa ocasión, el Departamento de Justicia reveló la imputación a Marset por “haber utilizado el sistema financiero estadounidense para lavar las ganancias de sus actividades criminales vinculadas al narcotráfico”.

El sindicado narco uruguayo Sebastián Marset fue detenido ayer en Santa Cruz, Bolivia, y extraditado de inmediato a Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una red que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

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