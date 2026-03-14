Esto dice la DEA sobre la captura del presunto narco Sebastián Marset

El administrador de la DEA, Terry Cole, publicó un comentario sobre la captura del presunto narco uruguayo Sebastián Marset, quien cayó ayer en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Según la institución estadounidense, hace casi un año se incluyó a Marset “en su lista de fugitivos más buscados con el compromiso de perseguirlo sin descanso y desmantelar su organización de narcotráfico”.

Asimismo, aseguran que este sábado, agentes de la DEA escoltaron a Marset a Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

“Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura. La DEA se enfoca en desarticular organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad nacional al perseguir a los narcotraficantes en todos los niveles”, sostienen.

Lea más: Sebastián Marset: así será juzgado por narcotráfico en Estados Unidos

Agradecimiento a Bolivia

También apuntan que las acciones tomadas por este caso “reflejan la dedicación de los hombres y mujeres de la DEA y el poder de las alianzas sólidas”. Por otra parte, extienden agradecimientos a la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El renovado enfoque de la DEA en las alianzas y los esfuerzos de aplicación de la ley a nivel global continúa dando resultados para los estadounidenses", detallan.

Por otra parte, medios de Bolivia apuntan que el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira impulsaría solicitar la recompensa de dos millones de dólares ofrecida por Estados Unidos por la captura de Marset.

Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, la prioridad será destinar parte del dinero a los efectivos policiales que participaron en las investigaciones y operativos que permitieron la captura del prófugo uruguayo buscado por la justicia de varios países, incluyendo Paraguay.

Lea más: Bolivia: Gobierno quiere recompensa de US$ 2 millones por Marset