La ONU alerta de que la IA multiplica el fraude 'online' y desborda a muchos Estados

"En este momento el fraude, y particularmente el fraude online, es el delito que más rápido está creciendo en muchos países, especialmente en los de ingresos medios y altos", explica a EFE John Brandolino, director interino de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

Ante la expansión de este delito, la capital austríaca acoge este lunes y martes la 'Cumbre Global contra el Fraude', un encuentro organizado por la ONUDD e Interpol que reúne a gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para abordar esta amenaza.

El director interino de la ONUDD admite que no existe una cifra fiable sobre las pérdidas mundiales causadas por los fraudes, aunque habla de "miles y miles de millones" de dólares anuales.

Además, subraya que este tipo de delito se denuncia poco por la vergüenza o la incomodidad de las víctimas, de modo que su magnitud real posiblemente sea muy superior a la que reflejan las cifras oficiales.

Brandolino señala que casi cualquier delito en la actualidad tiene alguna fase que pasa por el mundo digital y, en el caso del fraude, ese aspecto ya es predominante y crece más rápido que las estafas tradicionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Internet permite al crimen organizado captar víctimas de forma barata, rápida y cruzar fronteras con facilidad, mientras que los fraudes clásicos en el mundo físico exigen cercanía, infraestructuras locales y son más fáciles de rastrear.

La IA se ha convertido además en un factor "muy disruptivo", según Brandolino, porque permite a los criminales ser más eficaces.

Esa tecnología les ayuda a ampliar el número de posibles víctimas, actuar en más idiomas y extender su alcance geográfico, además de procesar datos con mucha rapidez, adaptar mensajes y afinar la forma en que se dirigen a cada potencial objetivo.

Aunque Brandolino reconoce el peligro de los 'deepfakes' y de las voces clonadas en los nuevos fraudes, considera aún más preocupante la capacidad de la IA para industrializar las estafas por medio del envío automatizado de miles y miles de mensajes en distintos idiomas.

Los delincuentes, resume, "operan por números" y cuanto mayor es el volumen de correos y mensajes enviados mayor es la probabilidad de que alguien responda y acabe en un fraude.

Ese modelo industrial se combina, además, con una creciente especialización: el fraude online no solo es más frecuente, sino también está más organizado y, en algunos casos, se relaciona con otros delitos como la trata y el blanqueo.

La cumbre de Viena parte precisamente de la idea de que el fraude ya no es una suma de engaños aislados, sino una actividad criminal transnacional y organizada que genera enormes beneficios.

Brandolino insiste en que muchos Estados, especialmente los que están en vías de desarrollo, tienen serios problemas para luchar contra este fenómeno porque carecen de la tecnología y los medios.

"Muchas de las herramientas que tenemos los gobiernos para cooperar son del siglo XX, y aquí estamos, en pleno siglo XXI, frente a organizaciones criminales con un nivel de sofisticación muy alto", resume el estadounidense la situación.

Ese desfase se manifiesta en las dificultades para compartir información con rapidez entre países y la insuficiente capacidad técnica de numerosos Estados para investigar los delitos.

Estas carencias se vuelven aún más evidentes en las investigaciones transnacionales, donde el fraude digital cruza fronteras de la mano de plataformas privadas y sistemas financieros muy complejos.

"Es un delito que es cada vez más especializado, que está creciendo en volumen, y cada vez vemos más que los países no están realmente al día para poder afrontarlo", recalca Brandolino.

Subraya que uno de los objetivos es mejorar la cooperación, no solamente entre Estados sino también con las compañías tecnológicas, bancos, y en general, con el sector privado.

El responsable en funciones de la ONUDD destaca que las grandes tecnológicas y las entidades financieras disponen, en muchos casos, de más información en tiempo real que los propios Estados sobre perfiles falsos, páginas web fraudulentas, transferencias sospechosas o patrones emergentes de estafa.

Y también cuentan con herramientas concretas para actuar con rapidez para retirar cuentas, así como vigilar movimientos dudosos o introducir demoras en operaciones sospechosas.

Brandolino confía en que si se mejora la cooperación entre Estados y se implica más al sector privado la actividad de las redes criminales se vería afectada y se reducirán sus beneficios y el número de víctimas.