Bombardeo a mayor reserva mundial de gas amenaza el suministro energético global

La actual guerra se desencadenó por los bombardeos de Israel y Estados Unidos iniciados el 28 de febrero contra Irán. Ese día mataron al líder supremo iraní Alí Jamenei y, desde entonces, el conflicto afecta a todo Oriente Medio.

El objetivo de las operaciones contra la República Islámica, gobernada por los ayatolás, era eliminar el programa nuclear y el desarrollo de misiles iraníes, así como propiciar un cambios del sistema político.

La alianza militar israelo-estadounidense bombardeó hoy un importante yacimiento gasístico de Irán en el Golfo, provocando un incendio, según la televisión estatal iraní.

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Mayor yacimiento de gas

Se trata del yacimiento de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, y es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la República Islámica.

“Hace unos momentos, algunas partes de las instalaciones gasísticas situadas en la zona económica especial de energía de South Pars, en Asulayeh, fueron impactadas por proyectiles disparados por el enemigo estadounidense-sionista”, reportó la televisión estatal, que citó al vicegobernador de la provincia de Bushehr, donde se encuentra el yacimiento.

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Según la cadena, varios equipos de bomberos fueron desplegados a la zona para contener las llamas.

Durante la guerra de 12 días de junio de 2025, Israel ya bombardeó instalaciones iraníes en ese yacimiento.

Alza de combustibles en EE.UU.

Por su parte, el gobierno del presidente estadounidense busca contener el aumento de la gasolina provocado por la guerra en Oriente Medio, y adoptó varias medidas paliativas, incluyendo una flexibilización de sanciones a Venezuela.

Desde los primeros ataques a Irán lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, los precios del petróleo crudo se han disparado casi un 50%.

Y en las gasolineras de Estados Unidos, un galón (3,78 litros) cuesta ahora 3,84 dólares, frente a 2,98 dólares a finales de febrero, según datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense AAA.

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La represalia de Teherán a los ataques paralizó prácticamente el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz y descalabró las cadenas de suministro de energía. En tiempos de paz, alrededor de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo pasan por esta vía marítima crucial.

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