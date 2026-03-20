En su mensaje por Año Nuevo persa, el nuevo ayatolá advierte: “no estarán seguros”

Mojtabá Jamenei aseguró que Irán asestó un “golpe fulminante” y “derrotó” al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa, marcado por los ataques de Israel.

La fuerte advertencia llegó también esta frase: “la seguridad debe ser arrebatada a los enemigos internos y externos y otorgársela a todos nuestros conciudadanos”, dijo Mojtabá.

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El nuevo líder supremo fue nombrado tras la muerte de Alí Jamanei bajo bombardeo israeloestadounidense en el primer día de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Alerta en complejos turísticos

Esta posición fue reforzada después por el portavoz del ejército iraní Abolfazl Shekarchi con: “Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”.

“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, sentenció Shekarchi.

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El conflicto bélico iniciado hace tres semanas no muestra ninguna señal de apaciguamiento y lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.

“Golpe fulminante”

Los iraníes “le asestaron un golpe fulminantes que ha hecho que ahora empiece a soltar palabras contradictorias y sin sentido”, dijo Jamenei en ese mensaje, leído en la televisión pública.

El sucesor de Alí Jamenei, que murió el 28 de febrero, en el primer día de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, también está en el punto de mira de las fuerzas israelíes. Desde entonces, no ha sido visto en público.

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Este viernes, la capital iraní se vio sacudida por el estruendo de las explosiones, según un periodista de la AFP, que dijo que provenían del norte y del este de Teherán.

El ejército israelí continúa con su ofensiva y hoy indicó en un comunicado que mató, en un bombardeo en Teherán, al jefe de la unidad de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, Esmail Ahmadi.

Por su parte, Irán atacó Jerusalén e infraestructuras en el Golfo, donde provocó un incendio en una gran refinería de Kuwait.

“La vida continúa”

Los ataques ensombrecen la atmósfera festiva en que la región debería estar sumida por el Año Nuevo persa, el día de Noruz, así como el fin del ayuno del Ramadán en la mayoría de países musulmanes.

En Teherán, se desplegaron carteles en honor al Noruz. En algunos se veía una familia reunida en torno a una mesa.

En Jerusalén Este, los accesos a la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, permanecieron cerrados.

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Ofensiva contra intereses de EE.UU.

En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán apunta a diario a intereses estadounidenses en los países del Golfo así como a las infraestructuras energéticas.

Además del bombardeo contra la refinería kuwaití Mina Al Ahmadi, que acarreó el cierre de varias de sus unidades, se reportaron otros ataques en la región.

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Emiratos Árabes Unidos dijo que su territorio fue blanco de drones y misiles; en Baréin se produjo un incendio en un depósito y en Arabia Saudita, más de una decena de drones fueron “interceptados y destruidos” en solo dos horas, según las autoridades.

Industria balística

Sin embargo, Mojtaba Jamenei aseguró que su país no es responsable de unos ataques recientes contra Omán y Turquía, países con los que la república islámica mantiene “buenas relaciones”. Los achacó a Israel.

Después de que, ayer, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurara que “Irán está siendo diezmado” y que ya no tiene ni “la capacidad de enriquecer uranio” ni de “producir misiles balísticos”, el gobierno iraní replicó que su “industria balística merece una nota perfecta”.

“Incluso en tiempos de guerra seguimos fabricando misiles” , señaló en un comunicado el portavoz de los Guardianes de la Revolución, poco antes de que se anunciara su muerte.