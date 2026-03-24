La cifra de la que no se habla en la guerra: los civiles muertos bajo bombardeos

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán, al que denominaron “preventivo”, el pasado 28 de febrero. La República Islámica respondió con represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Medio Oriente.

Irán no actualiza el balance oficial de muertos en la guerra desde principios de mes (marzo) y organizaciones de derechos humanos fuera del país enfrentan problemas con las comunicaciones, por lo que la cifra de fallecidos durante el conflicto sigue sin conocerse.

La última vez que el Ministerio de Salud iraní emitió una actualización del balance total de muertos fue el 8 de marzo, en el noveno día del conflicto, cuando afirmó que cerca de 1.200 civiles habían muerto en bombardeos estadounidenses e israelíes en todo el país.

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Organizaciones civiles sin internet

Las organizaciones de derechos humanos en el extranjero han sido consideradas desde hace tiempo una fuente fiable de información sobre Irán, donde rige una dura censura.

Pero con el acceso a internet cortado y las líneas telefónicas caídas, tienen dificultades para contactar con sus redes de informantes, que son sus ojos y oídos sobre el terreno.

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La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, que desempeñó un papel importante corroborando el número de muertes durante las protestas antigubernamentales de enero, estima el número de civiles fallecidos en 1.407 personas, incluidos 214 niños.

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Incapacidad para documentar todo

“Diría que es un mínimo absoluto, y eso se debe simplemente a que no tenemos la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo, teniendo en cuenta la magnitud de lo que está ocurriendo”, declaró a la AFP la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson.

“Con la escala y la velocidad a la que se están atacando lugares por todo el país, es imposible documentarlo al mismo ritmo”, añadió.

La Media Luna Roja iraní no ofrece estimaciones de víctimas, pero sus últimas cifras indican que 61.555 viviendas, 19.000 negocios, 275 centros médicos y casi 500 escuelas resultaron dañados.

Los periodistas de la AFP han podido confirmar numerosos edificios civiles dañados en Teherán, incluidos bloques de apartamentos alcanzados por la onda expansiva de misiles o bombardeos, pero no más allá de la ciudad.

Los reporteros no pueden viajar por el país sin autorización oficial.

Desconfianza

La desconfianza hacia las cifras oficiales de Irán es elevada entre los grupos de derechos humanos, especialmente tras la sangrienta represión de las protestas antigubernamentales de enero.

Aunque Irán reconoció alrededor de 3.000 muertes, en su mayoría entre las fuerzas de seguridad, investigadores y activistas radicados en el extranjero estimaron que entre 7.000 y 35.000 personas fueron asesinadas por tiros indiscriminados.

“La República Islámica tiene un historial de no publicar o no recopilar datos”, declaró a la AFP Awyar Shekhi, del grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega.

Casi sin internet

El problema para Hengaw y otras organizaciones que buscan ofrecer una alternativa creíble a los datos oficiales ha sido el bloqueo casi total de internet en Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

“La conexión es peor que nunca, así que es realmente difícil obtener datos precisos sobre cuántas personas han sido asesinadas, y la información que recibimos es muy escasa”, añadió Shekhi.

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Tanto ella como Thompson subrayaron que las autoridades iraníes han amenazado y arrestado a personas que usaron internet para enviar información al extranjero, acusándolas a veces de espionaje.

Realizar llamadas telefónicas a Irán desde el extranjero también es, en gran medida, imposible.

Centrarse en la población civil

La mayor pérdida de vidas civiles en la guerra hasta ahora es el bombardeo de una escuela primaria en Minab, donde al menos 165 personas murieron en el primer día de la guerra, según un balance oficial.

Un misil Tomahawk estadounidense alcanzó la escuela debido a un error en las coordenadas, que estaban desactualizadas, de acuerdo con las conclusiones de una investigación estadounidense difundidas por The New York Times.

Hengaw también documentó un bombardeo contra una fábrica de harina en la ciudad occidental de Naqadeh el 7 de marzo, que dejó 11 trabajadores muertos y 21 heridos.

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Costo para los de a pie

“Creo que Estados Unidos e Israel están usando una interpretación bastante agresiva de lo que es un objetivo militar”, añadió Thompson.

A diferencia de enero, durante las protestas antigubernamentales, hasta ahora hubo relativamente poca atención en los medios occidentales al costo para los iraníes de a pie.

“Hay tal nivel de atención en la geopolítica de todo esto que creo que es realmente importante centrarse en el daño causado a la población civil”, añadió.

Muertes en el Líbano

En otros frentes de la guerra también se registran muchos fallecidos. En Líbano, el Ministerio de Salud informó de que los ataques israelíes mataron a 1.029 personas.

Un total de 16 civiles han muerto en Israel por ataques iraníes y 17 civiles perdieron la vida en países del Golfo, según las autoridades y los servicios de emergencia de esos lugares.