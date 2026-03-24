Grupo armado asaltó mansión vinculada a Sebastián Marset: ¿qué se llevaron?

El ataque a la mansión de Sebastián Marset se produjo en la mañana del lunes 23 de marzo en una exclusiva zona conocida como Villa Bonita en el Urubó, Santa Cruz. Según el reporte de medios locales, al sitio llegaron al menos cinco hombres, presuntamente de nacionalidad brasileña que tras reducir a los agentes que custodiaban el lugar, los despojaron de sus armas y los dejaron dentro de la propiedad.

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Posteriormente, los desconocidos se marcharon del sitio en una camioneta y la imagen fue captada por cámaras de vigilancia de la zona. El medio boliviano Unitel informó que las imágenes ya están en poder de la Policía que ya montó operativos en distintos puntos a fin de dar con los delincuentes.

El inmueble donde se produjo el ataque había sido intervenido el 13 de marzo, en el marco de operativos relacionados con el narcotraficante uruguayo que actualmente permanece detenido en Estados Unidos, adonde fue extraditado inmediatamente después de su captura en Bolivia.

No es la primera vez

Menos de una semana después del operativo en el que fue detenido Sebastián Marset, medios bolivianos informaron que varias casas vinculadas a la investigación fueron saqueadas. Según la denuncia, en dos de las casas había dos bolsones con US$ 5 millones, además de joyas y otros objetos de valor.

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Apertura de cajas fuertes

El mismo día del último atraco y en el marco de las investigaciones en curso, se realizó la apertura de dos cajas fuertes halladas en la mansión, una intervención que se desarrolló con fuerte resguardo policial y en presencia de medios de comunicación.

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El medio boliviano Red Uno informó que durante la inspección los investigadores solo hallaron pequeñas placas y envoltorios que aparentemente contenían tornillos. Además, se verificaron compartimentos internos que estaban cerrados, pero tras su revisión se confirmó que no contenían elementos de interés.