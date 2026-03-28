Papa León XIV denuncia en Mónaco los “abismos entre pobres y ricos”

León XIV y con nacionalidad peruana fue recibido por el príncipe Alberto II y su esposa, Charlène, en el helipuerto de Mónaco, bajo un sol radiante.

Posteriormente se dirigió al Palacio Principesco, donde, desde el balcón, pronunció un mensaje con un eco especial en este microestado mediterráneo conocido por sus casinos, sus multimillonarios y una rampante opulencia.

En un discurso en francés, la lengua oficial de Mónaco, el papa criticó “las configuraciones injustas del poder, las estructuras de pecado que excavan abismos entre pobres y ricos, entre privilegiados y descartados, entre amigos y enemigos”.

Lea más: Papa León XIV pide “trabajar por la paz, pero no con armas”

“Cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido”, añadió en línea con el discurso de su difunto predecesor Francisco sobre la justicia social. Y en una clara referencia a los conflictos mundiales, criticó que “la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz”.

Gran recibimiento

Léon XIV, que pasó unos veinte años como misionero en regiones pobres de Perú, citó en particular Rerum Novarum, la encíclica social publicada en 1891 por León XIII que sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el patio del palacio, miles de fieles estallaron de alegría y lo aclamaron mientras agitaban amarillas y blancas del Vaticano, o rojas y blancas de Mónaco. Las princesas Estefanía, Carolina y Carlota asistieron a la ceremonia, vestidas de negro y con mantillas sobre la cabeza.

Lea más: Iglesia Católica necesita más exorcistas, advierten al papa León XIV

“Estoy temblando, es muchísima emoción, una enorme sensación de orgullo”, dijo Alix Pearce, de 34 años, que acudió al evento con su familia. “El papa une a la gente”, estimó Eric Battaglia, músico monegasco de 64 años. “En un mundo que lleva años en guerra, menos mal que existen personas así, que intentan que lo humano siga siendo humano”.

“Ya somos muy generosos”

Vivir en Mónaco “representa para algunos un privilegio y, para todos, una llamada específica a interrogarse sobre su lugar en el mundo”, dijo el pontífice a su audiencia. El príncipe Alberto II reconoció que existe un “imperativo de solidaridad por parte de quienes cuentan con más recursos” y señaló que “los pequeños Estados también pueden contribuir a mejorar el mundo”.

“Nosotros somos privilegiados, sí, pero las responsabilidades las tenemos todos, incluso quienes no disfrutan de esos privilegios”, reaccionó Marge Valentino, una residente italiana de 73 años. “Somos un pueblo pequeño y ya somos muy generosos”, insistió. Tras un encuentro con la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción, León XIV se dirigirá a la plaza de la iglesia de Santa Devota, dedicada a la patrona de Mónaco.

El punto culminante será, a media tarde, una misa al aire libre en el estadio Louis II, donde se espera la presencia de 15.000 personas.