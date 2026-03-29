Armas nucleares, tecnología satelital y los 90 años de la migración japonesa en Paraguay, desde la perspectiva del embajador Katsumi

Se cumplen 81 años de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki. En un contexto de incertidumbre sobre las armas nucleares, ¿qué mensaje envía hoy Japón al mundo?

-Como único país que ha sufrido de bombardeos atómicos, Japón lidera constantemente el debate internacional sobre el desarme y la no proliferación nuclear desde la posguerra, con el objetivo de lograr un mundo libre de armas nucleares.

Japón insta a todos los Estados que poseen armas nucleares a tomar medidas de desarme nuclear, mejorando al mismo tiempo, la transparencia de sus arsenales, y ha tomado acciones concretas como la “Reunión de Expertos para el Progreso Sustancial del Desarme Nuclear” y la “Reunión 1.5 de Seguimiento para el Progreso Sustancial del Desarme Nuclear”, la presentación anual de resoluciones a la Asamblea General de la ONU para el desarmenuclear, y el marco de la Iniciativa de Desarme y No Proliferación (NPDI), así como consultas y reuniones individuales.

Japón seguirá cumpliendo con su responsabilidad de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un mundo libre de armas nucleares.

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Se cumplen 90 años de la migración japonesa en Paraguay. ¿Qué balance hace de este hito?

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-Japón y Paraguay mantienen una larga amistad, con más de 100 años de relaciones diplomáticas, y en mayo del año pasado, en ocasión de la visita del presidente Santiago Peña al Japón, el vínculo entre ambos países se elevó al nivel de “socios estratégicos”.

Uno de los pilares de esta sólida relación entre ambos países es la presencia de la comunidad japonesa en el Paraguay. Hace 90 años, en 1936, los japoneses emigraron a La Colmena, constituyendo el primer asentamiento de japoneses en este país, tras varios meses de viaje en barco y por tierra.

La comunidad japonesa y Nikkei del Paraguay organizan varios eventos y actividades en los ámbitos protocolar, económico, deportivo y cultural, que serán desarrollados a lo largo de este año, como un profundo reconocimiento a los pioneros que sentaron y desarrollaron las bases de la comunidad japonesa en el Paraguay, superando innumerables dificultades, y como muestra de sincera gratitud hacia la sociedad paraguaya que acogió y aceptó a los inmigrantes japoneses desde hace 90 años hasta el presente.

La Embajada del Japón en Paraguay espera que los intercambios entre ambos países se consoliden aún más al celebrar este aniversario, que es sumamente significativo no solo para la comunidad japonesa y Nikkei, sino también para las relaciones entre Japón y Paraguay. En el marco de esta importante celebración, la Embajada también planea llevar a cabo diversos eventos conmemorativos.

Además, recientemente hemos anunciado que sus altezas imperiales el príncipe heredero Akishino y la princesa heredera Kiko están considerando visitar este país el mes de agosto, con motivo del 90°Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay. Esperamos que sea un acontecimiento que simbolice la larga relación de amistad entre ambas naciones.

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Hoy con la consolidación de la integración cultural, ¿qué se puede esperar a futuro?

- Japón y Paraguay mantienen una histórica relación de amistad y un activo intercambio cultural. En Paraguay, la comida japonesa, el manga y el anime japoneses son particularmente populares. En el Nihon Matsuri, un festival organizado por la Asociación Japonesa de Asunción, que se celebra anualmente en octubre, la entrada es gratuita para aquellos que gustan de participar como cosplayers, y en los festivales de verano que se celebran en otras comunidades japonesas del país, muchos paraguayos se unen en la tradicional danza del Bon Odori.

Además, en Paraguay hay personas que practican varias expresiones culturales japonesas como el Ikebana (arte japonés del arreglo floral), el Shodo (caligrafía japonesa), el Taiko (tambor japonés), el Origami (arte del plegado de papel), el Bonsái (árbol en miniatura), el Kokedama (planta sin maceta) y las artes marciales japonesas, y cada uno de ellos organiza exposiciones y torneos, y también, coopera activamente con las actividades culturales de nuestra Embajada.

Por otro lado, en mi país también son populares el ñandutí y el arpa. Un ejemplo de ello es el concierto conmemorativo que se celebró en Japón en 2019, con motivo del Centenario del Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre Japón y Paraguay, en el que se congregaron 100 arpistas en un concierto. Además, en la Expo OSAKA-KANSAI 2025, la presentación del ñandutí y el arpa en el pabellón del Paraguay ha captado la cobertura de varios medios japoneses de comunicación.

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Este año, con motivo de la conmemoración del 90° Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay tenemos una alta expectativa de activar aún más el intercambio cultural entre ambos países. Tanto la Embajada del Japón como la comunidad Nikkei, venimos planeando variados eventos culturales durante todo el año.

Japón es un socio de desarrollo histórico para Paraguay. Considerando los avances logrados por su país, ¿existe un plan para elevar la transferencia de conocimiento en tecnológica?

-El Gobierno del Japón ha brindado y sigue brindando su cooperación técnica en diversos campos, tales como: infraestructura, salud, educación y agricultura, a través de numerosos proyectos de cooperación para el desarrollo, el envío de voluntarios de la JICA (agencia de cooperación) y diversas capacitaciones.

Durante largo tiempo, Japón ha sido uno de los principales países cooperantes para el Paraguay, y el número de voluntarios de la JICA, enviados hasta ahora al Paraguay, es el más elevado en América Latina y el segundo más alto a nivel mundial, lo que demuestra la solidez de la relación entre ambos países.

Con ocasión de la visita del presidente Santiago Peña al Japón en mayo del año pasado, se realizó el anuncio de que la relación entre ambos países fue elevada a “socios estratégicos”. Ambos países comparten los mismos valores y principios. Estoy convencido de que las relaciones entre nuestros dos países se ampliarán en varios aspectos.

De hecho, desde la visita del presidente Peña al Japón se han firmado nuevos acuerdos para la donación de equipos a los laboratorios de SENACSA y el Mejoramiento del Corredor de Integración Región Suroeste (Ñeembucú y Misiones), y se han llevado a cabo varias inauguraciones de mejoras en instalaciones educativas y mejoramiento de calles (empedrado), así como el suministro de equipos médicos en diferentes municipios de varios Departamentos.

Japón continuará brindando su cooperación para el desarrollo, para mejorar la calidad de vida de los paraguayos.

La Agencia Espacial del Paraguay (AEP) marca un hito con la cooperación de la agencia JAXA. ¿En qué áreas específicas se concentra el apoyo de Japón para que la AEP pueda atender prioridades nacionales?

-Paraguay lanzó su primer satélite, el GuaraniSat-1, en 2021 con el apoyo de JAXA y el Instituto Tecnológico de Kyushu.

En ocasión de su visita al Paraguay en mayo de 2024, el entonces primer ministro Fumio Kishida y el presidente Santiago Peña acordaron promover la cooperación espacial entre ambos países.

El gobierno japonés ya ha implementado el “Proyecto de Gestión de Programa Espacial aplicado al Desarrollo Socioeconómico” como un programa de cooperación técnica de JICA, donde las agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones especializadas, y empresas privadas del Japón, como JICA y JAXA, colaborarn estrechamente con la AEP entre los años 2023 y 2025. A través de este proyecto, Japón ha brindado una cooperación espacial de gran importancia y utilidad pública a la AEP, fortaleciendo su capacidad de investigación, desarrollo y ensayo, utilizando tecnología espacial y promoviendo el uso de datos satelitales que serán útiles para solucionar agendas sociales del Paraguay como la agricultura y la gestión de riesgos de desastres naturales.

El pasado 10 de marzo, realizamos el acto de firma de Notas Diplomáticas sobre el “Proyecto para el Desarrollo de las Instalaciones Relacionadas a la Tecnología Satelital”, una cooperación no reembolsable del Japón, con la presencia del Presidente Peña como “Testigo de Honor”.

¿Podría referirse más sobre este trabajo?

Esta cooperación permitirá la construcción del Centro de Utilización de Tecnologías Espaciales y la provisión de equipamientos especializados, como la adquisición de un equipo de ensayo de vibraciones para nanosatélites, una cámara de termo-vacío, una cámara anecoica, y una antena de Banda S y X para el SPACE LAB, entre otros.

Deseo que la serie de cooperaciones espaciales Japón-Paraguay contribuya a fortalecer la capacidad institucional de la AEP y solucionar, no solamente las dos áreas mencionadas, sino varias agendas sociales del Paraguay,

Japón mantiene un diálogo de alto nivel con el MERCOSUR. ¿Cuáles son las oportunidades más concretas para avanzar hacia un acuerdo amplio?

-El 20 de diciembre del pasado año, Japón y el MERCOSUR lanzaron el “Marco de Asociación Estratégica Japón-MERCOSUR”, y bajo este instrumento, se celebró la primera reunión el 27 de enero del presente año en el Paraguay, bajo su presidencia pro témpore del MERCOSUR, entre los representantes del Gobierno del Japón y de los países miembros del MERCOSUR.

Desde varios años, el sector empresarial japonés ha expresado repetidamente sus expectativas de fortalecer las relaciones económicas con el MERCOSUR, considerando su población y el tamaño de su mercado. En aquella reunión, se hablaron sobre diversos temas, incluyendo el comercio y la inversión, con el fin de profundizar las relaciones económicas entre Japón y el MERCOSUR, y se acordó continuar las conversaciones en el futuro.

Latinoamérica es una región de creciente importancia geopolítica y con recursos críticos para la transición energética. Frente a la competencia de otras potencias, ¿cuál es la estrategia distintiva de Japón para fortalecer su asociación con América Latina?

-Muchos países de América Latina y el Caribe defienden un orden internacional abierto basado en el Estado de derecho y son socios que comparten valores y principios como la libertad y la democracia. Japón, como país asiático, ha establecido las relaciones diplomáticas más antiguas con América Latina y el Caribe. Con Paraguay, mantiene relaciones diplomáticas por más de 100 años, y es notable que, durante la visita del entonces canciller Euclides Acevedo al Japón en 2021, Paraguay fue el primer país de América Latina y el Caribe en expresar oficialmente su apoyo a la iniciativa “Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP)” promovida por la diplomacia japonesa.

Además, América Latina y el Caribe son socios muy importantes para la seguridad económica del Japón, incluyendo los países sudamericanos que poseen y producen recursos minerales críticos y alimentos. Panamá es un punto estratégico para el transporte marítimo y aéreo y México alberga más de 1.300 empresas japonesas.

Japón, como iniciativa diplomática para América Latina y el Caribe, busca complementar y fortalecer los enfoques diplomáticos tradicionales como las relaciones diplomáticas bilaterales históricamente sólidas, la cooperación en los escenarios internacionales, la cooperación para el desarrollo, las relaciones económicas y los intercambios personales, con un enfoque en temas de creciente importancia como derechos marítimos y la igualdad de género, y la característica única del Japón “ la comunidad Nikkei”, con el objetivo de establecer nuevas alianzas con diversos países de la región.

La designación de Sanae Takaichi ministra es un hito para Japón. ¿Cómo interpretan este momento histórico y su impacto en la proyección internacional de Japón?

- Entiendo que el nombramiento de la primera ministra del Japón, Sanae Takaichi, como la primera mujer en acceder al alto cargo, en octubre de 2025, fue ampliamente difundido no solo en Japón, sino también en la comunidad internacional.

El Gobierno del Japón ha promovido durante mucho tiempo la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político y en todos los sectores de la sociedad, como políticas importantes. Se espera que el nombramiento de la primera ministra Takaichi tenga un impacto positivo en este contexto.

Este 2026, bajo el liderazgo de la primera ministra Takaichi, Japón buscará una economía más fuerte, innovación tecnológica competitiva, y fortalecer el concepto de “ Indo-Pacifico Libre y Abierto (FOIP en inglés)” para fomentar la estabilidad, el Estado de Derecho, la seguridad económica, y la conectividad en la región con los países afines, incluido el Paraguay.

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