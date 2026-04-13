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13 de abril de 2026 - 14:22

Misterio en Bolivia: avión hizo maniobras inusuales y desapareció del radar

Dos personas junto a un avión dentro del hangar de 'AER OESTE', en un ambiente despejado de aeropuerto.
Un avión de la compañía 'AER OESTE' en un hangar mientras personal de la pista realiza tareas de mantenimiento en Cochabamba.El Deber

Un avión que partió desde La Paz, Bolivia, con destino a Santa Cruz, desapareció del radar tras perder contacto con la torre de control y realizar maniobras inusuales en el norte de Cochabamba. Autoridades del vecino país activaron un operativo de búsqueda.

Por ABC Color

El diario El Deber informó que un avión con matrícula CP-3243 es intensamente buscado en Bolivia luego de desaparecer del radar en pleno vuelo, tras perder comunicación con el control aéreo.

La aeronave había despegado desde La Paz con destino al aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, durante la mañana de este lunes 13 de abril.

De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del vecino país, el avión partió a las 08:31 y, apenas minutos después, comenzaron las irregularidades.

A las 08:47, la tripulación perdió contacto con el centro de control de La Paz mientras ascendía a nivel de vuelo 390. Posteriormente, cerca de las 09:00, los radares detectaron que la aeronave realizaba maniobras en forma de órbitas al norte de Cochabamba, sin lograr restablecer comunicación.

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Última ubicación y desaparición del radar

Las autoridades indicaron que la señal del avión se mantuvo de forma intermitente hasta que finalmente se perdió por completo alrededor de las 11:00.

El último registro ubicó a la aeronave a 76 millas de Cochabamba, en la radial 045, lo que marca el punto de referencia para las tareas de búsqueda.

Tras confirmarse la desaparición, se activaron protocolos de emergencia para dar con el paradero del avión.

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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Cochabamba fue movilizado a las 09:54, coordinando acciones para rastrear la aeronave en la zona donde se perdió contacto.